Este es el único restaurante del Norte que sirve auténtica comida tailandesa y está en Oviedo: certificado

En España hay solo 18 restaurantes que cuentan con el sello del Gobierno de Tailandia que acredita que en su carta ofrecen auténtica y genuina cocina del país asiático. La mayoría se concentran, por supuesto, en Madrid, un total de 11. En el Norte, solo hay uno que puede lucir el distintivo "Thai Select" y está en Asturias, concretamente en Oviedo: el Bangkok 14.

Su dueña y cocinera, Vatinee "Oommy" Loaharatana, natural de la capital tailandesa y al frente del local desde hace tres años, no puede estar más que contenta y orgullosa. Cuando abrió el Bangkok 14 hace tres años su objetivo era precisamente ese. "Siempre quise servir cocina tailandesa auténtica, como se cocina allí en mi país. Por eso hace un año me animé a tramitar el certificado, para demostrarlo", explica.

Hace unos pocos días recibió la confirmación de que ha tenido éxito en su empeño. Por decirlo de forma sencilla: el pad thai –uno de los platos más típicos de la cocina tailandesa a base de fideos de arroz con salsa de pescado, pasta de tamarindo y otros ingredientes– de Oommy Loaharatana de Oviedo sabe igual al que se puede comer en cualquier restaurante en su país de origen. "Yo hago la salsa casera, muy trabajada, y cuido ingredientes. Creo que es la clave", explica. "Algunas cosas las pido de allí, porque aquí no hay. No obstante, también procuro adaptar las recetas a los gustos o a la disponibilidad de producto de aquí, pero siempre soy fiel a la original, mantengo la esencia".

Es todo un lujo para los gourmets o entusiastas de esta cocina en Asturias si se tiene en cuenta que son muchos los restaurantes que se dicen tailandeses en España, una cocina –en general toda la asiática– ahora de moda. Pero son solo unos pocos, esos 18, los que han logrado la certificación de autenticidad; en la Península son en total 24: 5 en Portugal y 1 en Andorra. El sello es una propuesta del Departamento de Promoción del Comercio Internacional de Tailandia que certifica y da a conocer su cocina en todo el mundo. Este distintivo se otorga a restaurantes que cumplen con estrictos criterios: uso de ingredientes originales de Tailandia, la aplicación de métodos tradicionales de preparación y una presentación y ambiente que refleje la cultura del país.

Poh pia (rollitos de primavera). / LNE

El camino hasta lograr el "Thai Select" no ha sido fácil para Loaharatana. Pasó por varios "exámenes" y recibió muchas visitas, algunas sin aviso, y hasta tuvo de "jueces", entre otros, al embajador de Tailandia en España, Vosita Vorasaph y su mujer, trabajadora en el departamento de Comercio Internacional en España. Ambos visitaron Oviedo meses atrás y conocieron su cocina junto al embajador de Corea del Sur. "Les impactó, les gustó mucho y me animaron a seguir. Para mí es todo un orgullo. Incluso el embajador descubrió un vino de Ribera del Duero, Hito, para acompañar la comida que ahora es uno de sus preferidos, me consta", reseña entusiasmada la cocinera, convertida ella misma ahora en una especie de "embajadora" de Tailandia en Asturias.

Koo moo yang (secreto de cerdo a la parrilla, con salsa chill thai). / LNE

Porque la labor de Loaharatana traspasa las fronteras de la cocina de su restaurante, donde trabaja con dos mujeres también tailandesas. En sus redes enseña a cocinar alguna receta y da sus trucos. "Me gusta transmitir la cultura de mi país, explicar a la gente nuestras costumbres, me preguntan mucho... Si veo a alguien sorprendido, o molesto, porque no hay pan, ya que nuestro pan es el arroz, trato de explicarle para convencerle. Es como el picante. Aquí se tiene idea de que lo picante es muy fuerte. Pero el nuestro es distinto, pica pero tiene un sabor muy intenso que al final conquista y tolera todo el mundo", describe. También tiene clientes tailandeses, algunos residentes, "que echan de menos su cocina", o turistas, cada vez más, que pasan por Asturias.

El certificado –que le será entregado el próximo septiembre por una delegación de la embajada– tiene una duración de dos años. Empieza con una estrella y puede llegar a tres. "Lograr una es todo un orgullo y ahora está el reto de mantener el nivel. Y luego seguir", afirma Loaharatana, que se lo tiene que pensar a la hora de resumir a qué sabe Tailandia y su cocina: "Hay tanto sabor... Mucho sabor. Animo a probarla y disfrutar", concluye.