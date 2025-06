El talento de Alexandra Akulina: la mejor pianista de Barroco en Finlandia se formó en Asturias

A Alexandra Akulina le quedan pocas asignaturas para finalizar sus estudios superiores de piano en el Conservatorio de Música del Principado de Asturias "Eduardo Martínez Torner". Lo hará algo más tarde de lo que tenía previsto debido a una serie de problemas físicos que ha padecido en los últimos años, pero este fin de etapa ha llegado alentado por un reconocimiento internacional. La intérprete, afincada en León pero estudiante en Oviedo, acaba de lograr un triple galardón en la última edición del Concurso Internacional de Música Instrumental Escandinava, celebrado hace un mes en Turku (Finlandia).

De los premios cosechados por Alexandra Akulina destaca de forma significativa el diploma "especial" que el jurado le ha otorgado por la mejor interpretación de una pieza barroca. En esa misma categoría también fue reconocida con el diploma "standard" de vencedora, el mismo que obtuvo también en la categoría de música del periodo contemporáneo.

Alexandra Akulina se presentó a esta competición con la sonata K426 de Scarlatti, cuya interpretación le permitió lograr el premio especial, y con un preludio Debussy en el apartado de contemporánea. Ambas piezas pudo trabajarlas en clase, ayudada por su profesora, Paola Raposa Rodríguez.

Aunque no es nueva en esta carrera de los jóvenes intérpretes que reciben premios internacionales, Alexandra Akulina se toma los diplomas con tranquilidad y cierto alivio. "Ha sido una ayuda, me ha dado ánimos para terminar ya la carrera y afrontar estos últimos pasos", explica. Ese camino, de momento, no pasa tanto por el mundo de la interpretación como por el de convertirse en profesora, explica.

Hija de Artem Eremin, un acordeonista ruso muy conocido en León, Alexandra Akulina recibió el primer impulso para estudiar la carrera de piano por la célebre intérprete internacional Oxana Yablonskaya, a la que conoció a través de unos amigos de su familia.

El traslado a León le permitió prepararse casi en un tiempo récord para el ingreso en los estudios superiores en Oviedo. Lo hizo, explica su padre, con entre los trece años y medio y los quince, con el magisterio de Margarita Morais Valles. Ahora, además de su profesora, también ha recibido el apoyo y la ayuda de Natalia Mazoun, profesora en Gijón en cuya escuela Tchaykovsky grabó, de hecho, las interpretaciones de Scarlatti y de Debussy que ahora le han dado los primeros en el concurso online de Finlandia, compitiendo con 152 músicos de 23 países ante un jurado con 53 miembros.