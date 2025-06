Las últimas rondas en el restaurante El Mariñán en Oviedo: "Nos da pena por los clientes porque son como de la familia"

Cuando las hermanas Marta e Isabel Pérez abrieron El Mariñán en la calle Campomanes, en el año 1989, el precio medio de los menús del día en Oviedo rondaba las 400 pesetas, unos 2,40 euros de hoy en día. Después de 36 años de trabajo, tras haber dado de comer a generaciones enteras de ovetenses y con una cartera de clientes que podría compararse con una gran familia, el restaurante echa el cierre para siempre. El próximo día 31 de julio será el último día de Marta e Isabel en un local en el que se han dejado media vida y del que también se llevan un buen saco de buenos recuerdos. "Nos va a dar pena por la clientela, pero la edad no perdona y ya no rendimos como cuando teníamos 25 años. Llegó la hora", explica Isabel, que tiene 63 años. Su hermana, de 65, le da la razón asintiendo con la cabeza.

Marta Pérez, en la cocina de El Mariñán. / LNE

Marta e Isabel son originarias de Folgueras (Coaña). La hermana pequeña ya había tenido contacto directo con la hostelería antes de llegar a Oviedo. No en vano, ella y su marido, Jesús Alonso Pertierra, estuvieron seis años al frente del hostal Júpiter, en Navia. "De aquella yo tenía 22 años. Teníamos pensión, bar y restaurante. Trabajamos mucho, pero era un negocio muy bonito", señala Isabel. Después de un tiempo en Navia habló con su hermana y ambas decidieron lanzarse a la aventura un poco más lejos de casa. "Una vez que traspasamos el Júpiter pensamos ya en venir a Oviedo, pero es cierto que también miramos en Gijón e incluso en León", explica Isabel.

Isabel (izquierda) y Marta Pérez, en el restaurante. / LNE

Al final se decidieron por la capital asturiana y, concretamente, por un local que les encantó en la calle Campomanes. "Había un mesón que se llamaba Los Maizales, pero nosotros establecimos rápido nuestra seña de identidad", asegura Marta. Esa marca personal del negocio se ha mantenido hasta a la actualidad y lo hará hasta que cierre sus puertas el próximo 31 de julio. "La base de todo es la cocina tradicional, aunque también intentamos darle toques de modernidad. Además, contamos con una buena bodega de vinos", señala la hermana mayor. Otra de las características de El Mariñán es que ninguno de sus platos lleva gluten. "Ya llevamos haciéndolo unos cuantos años, desde que sabemos que las dos somos celiacas", apunta Isabel.

Isabel Pérez, preparando uno de sus platos con su hija en brazos. / LNE

En los inicios Marta e Isabel contaron con la ayuda de sus maridos, es decir, eran cuatro en el negocio, pero, por diferentes circunstancias, los hombres acabaron por echarse a un lado. "Llevamos solas desde el año 2001 más o menos", dice Marta. Los principios, como en la mayoría de los negocios, no fueron fáciles. "Hubo que adaptarse a Oviedo en todos los sentidos. Por poner un ejemplo, cuando llegó la hora de hacer el Desarme nosotros ni siquiera sabíamos como era el menú. Después ya nos fuimos amoldando a la ciudad y nuestros clientes se amoldaron también a nosotras", afirma Isabel. "Los primeros años trabajábamos de sol a sol. Abríamos a las ocho para dar los desayunos y había días que nos daban las tres de la mañana. Descansábamos una tarde a la semana cada matrimonio", añade.

Las hermanas Pérez comenzaron pronto a ganarse buena fama por su dominio de los fogones, por su forma de cocinar platos como las cebollas rellenas de bonito o el arroz con bogavante. "Nos gusta cocinar para el cliente como nos gustaría que lo hiciesen para nosotras. No hay nada que me llene más de satisfacción que un comensal me diga que uno de nuestros platos sabe como el que hacía su abuela", asegura Isabel. "No podemos quejarnos, hemos tenido mucha suerte en todo. Hemos atendido a generaciones enteras de clientes. En algunos casos siguen viniendo los hijos y los nietos, somos como una familia. Tanto que sentimos mucha pena con cada uno que nos ha dejado. Queremos darles las gracias a todos", dice Marta. No obstante, también hubo muchos altibajos. El momento más duro, sin duda, fue la pandemia. "Estuvimos 248 días con la puerta cerrada. La suerte fue que en ese momento ya no debíamos nada a los bancos. Si nos hubiese cogido al principio habríamos cerrado para siempre seguro", señala Isabel.

Con el deber cumplido de sobra, Marta e Isabel se merecen ahora un buen descanso. "Ahora vamos a disfrutar un poco de la familia, de los nietos y de la vida en general", dicen las hermanas.