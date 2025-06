La Ascensión cierra con alto nivel de ventas: "Se facturó más que nunca"

Aunque hace ya años que no hay feria de ganado, la Ascensión echó el cierre ayer con buenos tratos en los mercados instalados en el centro de Oviedo para celebrar la fiesta del campo en la ciudad. Los artesanos y los vendedores que llegaron el viernes a la capital asturiana con quesos y todo tipo de productos gastronómicos se fueron contentos tras un fin de semana en el que las ventas superaron a las registradas en años anteriores. "Oviedo siempre es un buen escaparate y este año hemos vendido muy bien a pesar de que el tiempo no ha sido el mejor. Estamos muy contentos, yo creo que se facturó más que nunca", asegura Celia Vallina, que hizo buena caja en su puesto de fabes de la Plaza Porlier.

Es cierto que el tiempo no acompañó, el orbayu fue como un martillo pilón a lo largo de todo el día e incluso se convirtió en lluvia por momentos, pero aun así los ovetenses no se quedaron en casa y la ciudad acogió a un buen número de visitantes para disfrutar del último día de la Ascensión. La masiva manifestación de los profesores de la escuela pública y el partido del Oviedo por la "ascensión" del equipo a Primera División también contribuyeron a alimentar el buen ambiente que se vivió en el casco viejo y en el Campo San Francisco. "Echaremos la mañana por aquí, comeremos en el centro y después nos iremos al fútbol. No es mal plan", aseguraba Pedro Salguero, haciendo de portavoz de toda su pandilla de amigos.

La plaza Porlier y la de la Catedral, donde se instalaron todas las casetas de venta de quesos, fueron las zonas más concurridas. "La verdad es que no paramos de vender. Esto es Asturias y la gente no le tiene miedo a la lluvia. Si nos quedásemos en casa cada vez que cae una gota no se saldría casi nunca", explica Óscar Amorín, que trajo a Oviedo hasta doce referencias distintas de quesos. "El cliente asturiano es sin duda de los que más entiende de quesos de toda la península. Los prueba todos y no se corta a la hora de comprar variedades distintas a las tradicionales", señala el vendedor.

Los artesanos también hicieron el agosto a lo largo del fin de semana en el Paseo del Bombé, donde los visitantes pudieron hacerse con todo tipo de productos de cuero, cosmética natural, madera, textil, joyería creativa, juguetes artesanos, piel, cuero o fieltro. "La ubicación de los puestos es muy buena y no podemos quejarnos. Hoy todavía no hemos cerrado la caja y no puedo hacer balance, pero el día de ayer –por el sábado– fue inmejorable", dice Pilar Magdalena, que vende navajas y cuchullos artesanos de Taramundi. En el Campo San Francisco también estuvo la exposición de animales autóctonos –cabra bermeya, oveja xalda, gochu asturcelta o poni Asturcón– y se celebraron talleres de talla de madera, joyería tradicional, encaje de bolillos, cuero o apicultura, entre otros. Además, el cetrero Francisco González, también atrajo a muchos curiosos durante sus exhibiciones con aves como el halcón peregrino, el búho real de Siberia o el águila escudada.

Los niños también pudieron disfrutar durante la Ascensión durante los talleres de elaboración de queso, de sidra, madreñas o con los paseos en poni. Además, tampoco faltaron las actuaciones musicales. Sin ir más lejos, ayer actuó la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo la Banda de Gaitas Laguna del Torollu, el Grupo Folklórico Trasgu y el gaitero Bras Rodrigo. "No nos lo perdemos ni un año. Es un fin de semana para estar en Oviedo porque hay cosas para los padres y para los niños en el centro de la ciudad. No venir a la Ascención es perderse una de las mejores fiestas", señala Mari Sánchez, que ayer vino a Oviedo desde Gijón.