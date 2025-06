Ecos sinfónicos del trono astur: los "13 Reyes" en el Auditorio de Oviedo

Aunque el estreno absoluto de "13 Reyes" se produjo el pasado año en el Festival de la Folixa de Mieres, su trayectoria por diferentes escenarios como el Festival Intercéltico de Lorient y el Festival de la Sidra de Nava le han aportado una mejora constante que culminó, el sábado, con su representación en una sala de conciertos quizás más acostumbrada a la música sinfónica que a la popular, sin que esta situación haya entorpecido el resultado final.

El poema sinfónico, con narración introductoria de cada escena, nos trasladaba una cronología monárquica de los grandes reyes astures en la que los momentos épicos y grandilocuentes han hecho brillar una pieza potente, poderosa, con aires inmersivos en las batallas, y sobre todo muy adecuadamente proporcionada en cuanto a estilo y arreglos musicales.

Sobre el escenario se juntaban varios elementos que hacían del concierto una representación única en su especie: la conjunción de la banda de gaitas "Laguna del Torollu" y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres nos llevaba de la mano en una historia bien narrada, con un estilo compositivo eminentemente cinematográfico y muy descriptivo, al tiempo que hilaba con temas tradicionales que el publico ha sabido reconocer y agradecer, en armonías modernas y efectistas.

La incorporación posterior al escenario de las bandas de gaitas "Cabu Peñes", "Fonte Fuécara", "Gumial" y "Saxum", que ampliaron notablemente la formación, reforzó una obra en la que su majestuosidad, potencia e ímpetu nos recordaba inequívocamente ese carácter noble y de raíces celtas tan de Asturias, que ha marcado desde su origen a la región. Original la hábil incorporación del grupo de baile regional "Trebeyu", que hizo las delicias de los amantes de la danza tradicional asturiana. Sorprende también -y gratamente- la juventud de muchos de los artistas que sobre el escenario han demostrado una profesionalidad de muy alto nivel.

Y es que, ciñéndonos a lo musical, el estilo de Yonatan Sánchez Santianes -compositor de la obra- ha ido desarrollándose con gran maestría estilística y de ejecución, sabiendo beber de diferentes fuentes musicales como son las obras corales, zarzuelas, música popular y tradicional, en las que ha trabajado desde su juventud y que le han dado un carácter ecléctico altamente perfeccionado, con una trayectoria profesional que le hace hábilmente versátil para afrontar este tipo de retos compositivos, en los que la incorporación de no una sino varias bandas de gaitas sobre el escenario, compartido al tiempo con una banda sinfónica, ofrece un nuevo hito en su ya extensa carrera musical.

Las hordas de ejércitos y caballeros sumidos en tremendas luchas de espadas y lanzas han sido hábilmente representadas en el ámbito musical con la incorporación de elementos tan característicos como el uso del yunque en la sección de percusión –muy hábilmente llevada, y llena de efectos de poderosa ejecución– al tiempo que el añadido de características de la música contemporánea como los gritos y cantos por parte de la propia orquesta le han dado a la pieza una notable estabilidad tanto en el ámbito musical como narrativo.

Mención especial debe recibir la pieza dedicada a la reina que pudo reinar, Mencía, que el propio director Iñaki Sánchez Santianes dedicaría a su hija de mismo nombre, y que ha aportado una visión del empoderamiento de la mujer siendo una pieza también enérgica e imponente, delicada, no obstante, en ciertos desarrollos melódicos, pero con una conmovedora trascendencia al igual que las dedicadas a sus compañeros reyes.

El éxito de estos conciertos como el visto la tarde del sábado nos indica que las muñeiras, alboradas, y otras danzas populares de tradición asturiana pueden y deben convivir al lado de sus compañeras, las piezas sinfónicas consideradas "música culta" por los académicos, pues no hay nada mas culto que la tradición popular, que aporta historia y contextualiza dónde nos encontramos. Verlas crecer sobre el escenario en una obra que no solo las aúna sino que genera sinergias efectivas entre ellas, enriquece esa tradición musical asturiana que ya no solo nos describe como pueblo celta que somos, sino que refuerza ese sentimiento de pertenencia a una región culturalmente rica, también en el ámbito musical. Es algo que el presidente Adrián Barbón –presente en el concierto– repite una y otra vez al hablar de nosotros fuera de nuestras fronteras, porque cualquier asturiano no solo sabe de las bondades de la tierra, sino que las siente como propias. Ojalá muchos más éxitos para los hermanos Santianes, que tanto apoyo demuestran a nuestra cultura.