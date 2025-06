Bienvenida coral a la obra del Palacio de los Deportes: "Ahora Oviedo es más importante"

"A partir de ahora Oviedo es más importante". Así resumió el Alcalde, Alfredo Canteli, la importancia de la reforma del Palacio de los Deportes al final de una visita celebrada al mediodía de este lunes a la que estaban invitados todos los ediles de la corporación. Los portavoces de los distintos grupos municipales salieron satisfechos con el resultado de los más de dos años de trabajos, destacando la apuesta por realzar el edificio ideado por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río a mediados del siglo pasado, aunque también mostraron discrepancias sobre la decisión de eliminar la pista de atletismo y la escasez de árboles en la nueva plaza que une el edificio con el parque lineal del Bulevar de Santullano.

El arquitecto municipal, Bienvenido Turrado, ejerció de guía durante más de una hora de recorrido por el exterior y el interior de las instalaciones. El técnico hizo especial hincapié en los esfuerzos por conservar la esencia de una construcción que en su día fue pionera. "La cubierta, con 100 metros de distancia entre los apoyos, era única en España en su día", destacó Turrado en referencia a un Sánchez del Río del que ensalzó su sistema patentado de dovelas-onda, tan característico de sus obras.

La visita incluyó una parada en el mosaico y las vidrieras de Antonio Suárez, cuya restauración fue sufragada por la adjudicataria de la obra, SANJOSE Constructora. También recorrieron los renovados graderíos con 5.360 butacas (incluidas las gradas retráctiles, que pudieron ver en acción), los vestuarios, los aseos de ostomizados y los gimnasios habilitados bajo los nuevos asientos colocados en ambos fondos. "Me emociono porque aquí practiqué mucho deporte de pequeña", admitió la edil socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara.

Turrado puso el acento en algunas mejoras, como la construcción del nuevo colector desviado por el exterior del Palacio en sustitución del antiguo que pasaba justo por debajo de la pista. También alabó la mejora en la eficiencia energética. Según sus cálculos, la nueva envolvente del edificio y los equipos de climatización permitirán mantener una temperatura más agradable en todas las salas con un gasto energético que apenas alcanzará el 20% del consumo previo a las obras.

Canteli calificó de "espléndido y bonito" el aspecto del pabellón que el sábado será inaugurado oficialmente con una jornada de puertas abiertas. "Mereció la pena tanto esfuerzo económico, personal e incluso las molestias a los vecinos que ahora podrán ponerse la sombra del árbol o podrán cruzar al centro comercial en cinco minutos", indicó en relación con la nueva plaza exterior.

Los visitantes observan las vidrieras de Antonio Suárez. | IRMA COLLÍN

El regidor agradeció la labor de Bienvenido Turrado, al que se refirió como "un gran fichaje". También se deshizo en elogios hacia la constructora "que no dio ni un problema" y calificó la reforma como "la obra del mandato o de varios mandatos", porque "redundará en beneficio económico". No obstante, aseguró que habrá muchas más actuaciones ambiciosas: "No vamos a parar aquí".

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, quiso "enfatizar en lo positivo" del resultado de la reforma, con especial mención al cuidado de la arquitectura del edificio. "La obra realza el concepto que creó en su día Sánchez del Río", valoró el líder del principal grupo de la oposición, quien no tuvo tan buenas palabras para la plaza "dura" construida junto al inmueble. "Me parece un despropósito en contra de los criterios de las ciudades para combatir el cambio climático", criticó, para luego asegurar haberse quedado con "la duda de que de haber conservado la pista de atletismo podría haber sido uno de los mejores palacios de los deportes del mundo".

"Es una obra magnífica que supone un paso más en la rehabilitación de Ventanielles, a falta de la mejora de las viviendas y la creación del parque del este", celebró Gaspar Llamazares, quien también se facilitó por la ausencia de accidentes laborales durante los dos años de trabajos y se refirió a la actuación como "un hito igual al que fue en su día la construcción".

Por parte de Vox, su portavoz, Sonsoles Peralta, deseó que "pueda disfrutar todo el mundo" de las renovadas instalaciones. Admitió que las expectativas puestas en el Palacio "son muy altas", aunque recordó que las mejoras han conllevado un gasto de "25 millones de euros", así como "más de un año retraso en la ejecución". Asegura que estarán "muy vigilantes" de que la inversión "haya merecido la pena" y afeó que el gobierno del PP haya apostado por "árboles de quita y pon" para la nueva plaza, en referencia a las jardineras móviles instaladas para facilitar su retirada en caso de la celebración de eventos.

La más entusiasmada fue la edil no adscrita, la exconcejala de Vox Elena Figaredo. "Es una obra monstruosa que ha dejado como resultado un Palacio impresionante que da la sensación de ciudad moderna", declaró. A juicio de Figaredo, las gradas retráctiles y la iluminación de las oficinas de la concejalía de Deportes son algunos de los puntos más fuertes del proyecto. "Eso y cómo ha quedado la cúpula me parece fenomenal", añadió.

La visita de ayer, que comenzó entre protestas de los colectivos vecinales que reclaman un gran parque del este en Ventanielles, fue la primera de las programadas esta semana por el Ayuntamiento para mostrar el resultado de la mayor inversión municipal en lo que va de siglo. El jueves está previsto que lo recorra el comité evaluador de la distinción de Ciudad Europea del Deporte 2026. El viernes, Canteli acudirá acompañado por representantes de otras administraciones e instituciones y el sábado tendrá lugar la jornada de puertas abiertas con la que se dará por reestrenado el edificio inaugurado en septiembre de 1975.