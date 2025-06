Victoria Cueto-Felgueroso: "Oviedo me ha dado raíces, familia y amistad"

La pregonera de las fiestas de La Balesquida no le habría hecho falta iniciar su discurso recalcando que es "una enamorada" de Oviedo. Ese sentimiento que la une a la ciudad que la vio nacer quedó patente en cada uno de los renglones de un texto que preparó con mimo y leyó con sentimiento. La abogada Victoria Cueto-Felgueroso Botas llegó incluso a emocionarse y a tener que hacer un alto mientras se dirigía al público que asistió al acto celebrado en el Teatro Filarmónica, un patio de butacas al que la pregonera consiguió llevarse de paseo por un Oviedo dibujado con palabras surgidas directamente desde el corazón. "Me gustaría devolverle a la ciudad y a los ovetenses sólo una humilde y pequeña parte de todo lo que me han dado", dijo como introducción a su intervención.

Victoria Cueto-Felgueroso comenzó hablando "de las coloridas plazas ovetenses", del "acogedor Fontán" o del "espectacular" palacio del Marqués de San Feliz. También se refirió al monte Naranco, el "vigilante fiel de la ciudad" y a sus "eternas joyas" prerrománicas. "He pensado tanto en mi Oviedo del alma y en como os contaría a vosotros estos sentimientos que al abrir los ojos en plena madrugada para añadir o restar algo del texto del pregón entendí que hay sueños que no sólo se sienten y se persiguen, sino que hay que compartirlos y estoy aquí para vivirlos con todos vosotros", señaló. "Esta ciudad me ha enseñado a emocionarme con la niebla que baja a veces del Naranco, con el orbayu o con la solemnidad silenciosa de las iglesias al caer la tarde. Oviedo me ha dado raíces y familia, cultura, amistades y certezas, por eso quiero devolverle gratitud", añadió la pregonera.

El pregón de Victoria Cueto-Felgueroso, al que puso por título "Bajo el cielo de Oviedo: el Martes de Campo", también hizo referencia de manera breve a la historia de la región, a la de la ciudad e incluyó un recuerdo para Velasquita Giráldez, la fundadora de la cofradía de La Balesquida y "causa primigenia del meollo de este pregón", dijo la protagonista haciendo referencia al Martes de Campo, que este año se celebrará el próximo día 10 de junio. " Aquella tradición sigue viva en todos nosotros y aquel huerto del desaparecido convento franciscano se ha convertido en el pulmón de la ciudad: el Campo de San Francisco", explicó la abogada.

El alcalde, Alfredo Canteli, en primera fila, con su mujer, Marta Suárez, y otros ediles de la Corporación. | LUISMA MURIAS

Tras echar la vista atrás y verse de pequeña en su casa de la calle Cervantes, la pregonera se metió de lleno en el Campo San Francisco para describir cada uno de sus rincones y contarle al público algunas de sus vivencias en el "pulmón verde" de Oviedo. Habló del paseo de los Álamos, "llamado antiguamente el de los melancólicos", y de la estatua de José Tartiere, cuyas piernas de bronce "han servido de improvisados toboganes para los niños ovetenses" y un punto de la ciudad "de encuentro de las pandillas quinceañeras para continuar al cine o a la zona de los vinos a tomar algo". También recorrió el Paseo de la Arena, la Rosaleda "con sus castaños, magnolios, tilos y rosales" e hizo mención a Mafalda. Tampoco se olvidó Cueto-Felgueroso "de las tardes con bolsas de palomitas que nuestras manos lanzaban a las palomas, a los patos y a los cisnes", de los osos Petra y Perico, delas fuentes o de el kiosko de "La Chucha".

Al final, la pregonera llegó al Paseo del Bombé, el epicentro del Martes de Campo. "El Campo San Francisco ha sido y será siempre un cofre de nostalgias, pero también un refugio del presente. Nostalgia de los paseos con mis abuelos, con mis padres, José Ramón y Mariví, mi hermano Ramón y con mi prima Susana Botas. Añoranza de los juegos con mis amigas al cascayo o a la goma. Amigas del colegio Covadonga y de las Ursulinas", señaló antes de regalarle a los presentes una confesión y un guiño a su familia. "El Campo San Francisco fue testigo silencioso de mi noviazgo a los 17 años con mi marido, Luis Fernández-Vega. Este lugar nos vio comenzar y hoy nos observa, cómplice de nuestros paseos, celebrando con alegría lo, que con esfuerzo, hemos construido juntos", señaló.

Socia de honor

Durante el acto de ayer también hubo otro momento emotivo: el nombramiento como socia de honor de la Sociedad Protectora de la Balesquida de Carmen López Villaverde. El encargado de glosar la figura de la homenajeada fue Manuel Gutiérrez Claverol, quien se refirió López Villaverde como "todo un peso pesado por su valía personal". La mujer, viuda de Francisco Blanco, que fue presidente de La Balesquida durante nueve años, dio las gracias emocionada. "La Balesquida es un ladrillo más en la historia de Oviedo y estoy orgullosa con este nombramiento", señaló.

El acto de ayer se cerró con la intervención del actual presidente, José Antonio Alonso, y con la actuación del Coro Arsis. n