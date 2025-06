Apoyo unánime para que el Desarme sea fiesta de interés turístico nacional

Un amplio consenso político municipal dio este lunes un empujón decisivo para conseguir un ansiado reconocimiento para la considerada como la celebración gastronómica más antigua de España. El Desarme, los festejos celebrados en torno al menú a base de callos, garbanzos con bacalao y arroz con leche, quiere celebrar su próxima edición, prevista en octubre, siendo fiesta de interés político nacional y para ello obtuvo ayer el respaldo de todos los grupos políticos del pleno, es decir, PP, PSOE, Vox, IU-Convocatoria por Oviedo e incuso de la concejala no adscrita, Elena Figaredo. "Es una tradición ininterrumpida desde 1836, con gran atractivo y seguimiento necesario para el reconocimiento", coincidieron los partidos en el texto secundado por todos.

Las familias de los jugadores del Balonmano Vetusta siguiendo el Pleno. | LUISMA MURIAS

No fue el único gran consenso de la sesión plenaria de este junio. Las formaciones también se conjuraron para trasladar en forma de declaración institucional las reclamaciones de las familias del Colegio de Educación Especial de Latores, con una doble vertiente: exigir al Principado que dote de una piscina de al menos 60 metros cuadrados al nuevo centro que se construirá en Montecerrao y acometer ya las mejoras urgentes que precisan las instalaciones actuales del colegio.

Estos pactos no llegaron hasta el final de un pleno de tres horas, en el que tuvieron gran protagonismo las familias de los niños del Balonmano Vetusta, el club de 200 integrantes que acusa a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, de negarle a sus equipos de cantera la posibilidad de disponer de espacio en los polideportivos municipales, obligándoles a disputar sus choques en pistas escolares degastadas. Vox presentó una moción de urgencia para exigir a la edil que atienda a estas demandas e IU-Convocatoria por Oviedo también llevó varias preguntas en la misma línea.

Méndez negó "ningún tipo de animadversión" ni "discriminación" hacia el Vetusta ni "ninguno de los 386 clubs de Oviedo". Aseguró ser consciente de la escasez de espacios deportivos municipales, pero se defendió de las acusaciones de "arbitrariedad" asegurando que la asignación de espacios deportivos está regulada por una convocatoria cuyas bases son diseñadas "con criterios técnicos".

Camisetas amarillas

El PP y Figaredo tumbaron la moción de Vox apoyada por PSOE e IU, pero Canteli puntualizó: "Esto no quiere decir que no se les atenderá debidamente". Tanto el regidor como Méndez se reunieron con las familias (que acudieron al pleno luciendo camisetas amarillas del club) al final de la sesión y les invitaron a seguir buscando una solución en una reunión que tendrá lugar el próximo lunes. "Pedimos una pista, no milagros", manifestó Verónica Fernández, madre de un integrante del club.

El Pleno también sometió a votación la renovación del título de "Ciudad Amiga de la Infancia", un sello otorgado por Unicef a los municipios que realicen buenas prácticas en favor de los niños que la capital ostenta desde 2016 y consiguió renovar en 2021. "Ahora toca renovarlo otra vez y consideramos que es algo necesario y positivo", apuntó la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, sobre un punto que salió adelante con el apoyo del resto de grupos, salvo Vox, que acusó al PP de "echarse en brazos de la izquierda" para desarrollar política de "adoctrinamiento" en vez de dedicar los fondos destinados a este sello a iniciativas como las mejoras de parques infantiles.

Otro asunto que salió a relucir en el pleno fue el de la ciudad deportiva del Real Oviedo. Vox preguntó por los motivos de rechazar las solicitudes del club azul de desarrollar su escuela de fútbol en el Asturcón o los campos de Tensi y Nacho Cuesta fue tajante. "Valoramos las propuestas con el mejor ánimo y voluntad, pero fue imposible admitirlas por las dificultades legales, urbanísticas y patrimoniales", comentó el edil de Infraestructuras, subrayando la imposibilidad de satisfacer a tiempo exigencias de la entidad como la de poder entrar en los terrenos el 1 de enero.