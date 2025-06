Javier Fernández Conde, medievalista: "La cultura escrita en la monarquía asturiana era secundaria"

"La cultura escrita en la monarquía asturiana fue algo secundario, mientras que la gran aportación que ese periodo dejó fue el Prerrománico". Desde ese punto de vista el catedrático de Historia Medieval Javier Fernández Conde inauguró ayer un nuevo ciclo de conferencias del Real Instituto de Estudios Asturianos, el último del curso, que bajo la coordinación del director de la institución, Ramón Rodríguez, abordará "La cultura del libro en Oviedo. De la Edad Media a la Ilustración".

En esta primera aproximación al ciclo, Fernández Conde se centró en la monarquía asturiana haciendo un recorrido por los documentos más importantes de esta época. El profesor fue analizando, así, desde la carta fundacional de la Cruz de Cangas de Onís, a los documentos vinculados a Pravia y los reinados de de Alfonso II y Alfonso III. Conde dedicó un análisis detallado al comentario al apocalipsis de Beato de Liébana y se detuvo en el caso de la Biblia de Danila.

Este documento, una joya hallada en Italia y de la que se editó una edición facsimilar en 2008, pasa por ser una copia realizada en la primera parte del siglo IX en Oviedo. Así lo sostienen algunos de los máximos especialistas en paleografía, pero Javier Fernández Conde expuso su tesis contraria.

Ayer en el Ridea explicó que "es casi imposible que la Biblia de Danila se copiara en Oviedo". "La sitúo en tiempos de Alfonso III y en algún monasterio del norte de Castilla, porque a mí me parece que no teníamos un ambiente cultural suficiente como para realizar ese trabajo". A favor de su tesis llamó la atención sobre el hecho de que entre los adornos del libro figuran muchas cruces, pero no hay ninguna referencia a la Cruz de los Ángeles, lo que le lleva a concluir que "la mano del copista tuvo que proceder de algún sitio distinto".

El ciclo sobre la cultura del libro en Oviedo del Real Instituto de Estudios Asturianos proseguirá los próximos días 11 y 18 con la intervención de Elena Rodríguez Díaz, miembro de número de la Real Academia de la Historia y de Ramón Rodríguez, encargado de cerrar el ciclo y el curso de la institución.