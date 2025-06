"Alto Volto" presenta hoy en Oviedo nuevo disco, "Luna negra"

La fórmula de "Alto Volto" sigue siendo la misma que hace veinte años y vuelve a funcionar con la misma eficacia: rock bien engrasado ejecutado con velocidad y presión, justas concesiones al relajo, la guitarra de Borja García como paleta musical protagonista y una base rítmica (Diego Motta al bajo y Juan Villamil a la batería) que funcionan como una tuneladora. Lo que cambia en "Luna Negra" es que donde antes cantaban en inglés ahora lo hacen en castellano, once canciones que acaban de editar en vinilo y CD y que hoy presentarán a partir de las 21.00 horas en ela sala Gong Galaxy Club (12/15 euros).

El concierto será la puesta de largo de este nuevo trabajo, que supone el regreso discográfico del trío asturiano de hard-rock después de una pausa "más larga de lo esperado" pero en una fecha redonda. La formación celebra en este 2025 veinte años de trayectoria. En ese tiempo, con distintas formaciones pero siempre con Borja García a los mandos, además de su constante y eficaz presencia en los escenarios, han dado a sus seguidores los trabajos "Welcome", epdebut de 2005, el largo "Alto Volto", que siguió a su victoria en el concurso de rock de Oviedo "Alejandro Espina" y "Play It Hard, Play It Loud!", de 2012.

Ahora han pasado trece años desde esa última referencia, pero "Luna Negra" repite la fórmula testada durante todo este tiempo y lo hace con la misma fuerza de siempre, alimentándose del rock clásico que va de finales de los sesenta a los primeros noventa. A la voz de Borja García el castellano parece sentarle bastante bien, en composiciones que siguen la senda clásica de la temática del rock: la mala vida, el amor, la crítica social...

El disco que hoy presentarán en directo se grabó en Tutu Estudios con Sergio "Tutu" al bajo, coros y producción y con Tony Tamargo a la batería y contó con las colaboraciones de Sam Rodríguez, a las teclas en "Hey, Hey!", y de Sandra Álvarez, que hace los coros en "Maldita mi suerte". El album lo masterizó Dani Sevillano en Ovni Estudio y se editó editado en CD con la colaboración del programa de ayudas de la Fundación Sgae. Además, la banda ha realizado una autoedición en vinilo.