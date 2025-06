Arrancan las fiestas de Vetusta, con una nueva apuesta por el tardeo

Las fiestas de Vetusta arrancan y se prolongarán hasta el Martes de Campo con una nueva apuesta por el tardeo, que pretende dar respuesta a dos realidades bien distintas: la necesidad de extender la fiesta a un horario cada vez más demandado, en las horas de la tarde, y reducir ruidos en la franja nocturna, según explicó Fernando Marrón, presidente de la sociedad de festejos Quinta del Alba.

¿En qué consistirá el tardeo de las fiestas de Vetusta? Las orquestas adelantarán la hora de inicio de sus actuaciones, entre las siete y las ocho de la tarde para finalizar hacia la medianoche. La fiesta y la música continuará a partir de las doce de la noche, pero ya con un dj que, además, tendrá su base de operaciones en la carpa, "lo que también ayuda a reducir el volumen, que es más bajo que el de una orquesta", detalló Fernando Marrón.

Las fiestas de Vetusta tienen lugar en una zona verde, pero hay edificios cerca y algunos vecinos se habían quejado por el ruido nocturno, que les impedía descansar. "El tardeo puede ser la solución", apuntó Marrón, quien añadió que en la víspera de días laborables la música no se extenderá más allá de las dos de mañana y, por ejemplo, el Martes de Campo finalizará la actuación a las once de la noche, mientras que en las vísperas de festivos la hora tope del dj será en torno a las cuatro de la mañana. Hoy viernes, el chupinazo y apertura del ferial será a las ocho de la tarde, mientras que a partir de las diez de la noche actuaran Disco Astur y dj Luku. Mañana. sábado, a partir de las ocho, habrá una fan zone como previa del partido del Real Oviedo en Almería, mientras que las actuaciones de Dani Parrondo, "The Goat" y "Disco Astur" serán desde las 23,30. El domingo habrá "Vetustardeo" desde las ocho de la tarde con la Orquesta Waykas y luego dará el relevo Disco Astur. Tekila será protagonista de la verbena del lunes, desde las 22,30 que luego completará Disco Astur. El colofón llegará el Martes de Campo con doble "vetustardeo", primero con dj Luku a las cuatro de la tarde, y luego con "Grupo Beatriz".