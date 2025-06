El sector audiovisual ve "fundamental" una escuela de cine para Asturias

La música suena bien pero hay que esperar a ver la partitura. Todas las cautelas con la que productores y realizadores del sector audiovisual asturiano acogen el plan anunciado ayer por el Principado para relanzar la industria del cine en la región se convierten en acuerdo y felicitaciones ante la parte formativa del proyecto, la creación de una escuela de cine.

Los profesionales consultados consideran que es "fundamental" tener un centro de donde puedan salir nuevos y buenos profesionales para el sector. Sin embargo, dudan todavía, a pesar de que aplauden la inversión anunciada por el gobierno regional, de 20 millones de euros en cuatro o cinco año, del detalle concreto de las políticas que se van a poner en marcha para captar grandes producciones o para hacer crecer el sector audiovisual.

El productor Juan Gona habla desde la experiencia de su proyecto audiovisual en Argame, que también se levantó con el apoyo público. "De entrada", explica, considera "positiva" la propuesta e insiste en que la escuela de cine "es fundamental y necesaria". Respecto a la captación de rodajes, hace hincapié en que el Principado tendrá que hacer frente a la parte de exenciones fiscales que "propician la producción audiovisual". "Doy por hecho que ellos habrán trabajado en esas parcelas", matiza. Gona confía, por último, en que unas instalaciones como sus estudios, al margen de los que el gobierno regional anuncia que construirá ahora, "se tengan en cuenta". "Espero y deseo que no se olviden de nuestras instalaciones y posibilidades", concluye.

La directora Teresa Marcos, delegada en Asturias de la asociación de mujeres cineastas Cima, recibe "con una gran ilusión" el anuncio. "De entrada me parece genial", aplaude. Otra cuestión distinta, metida en los detalles, son las dudas que le sugiere el tipo de platós o el desarrollo tecnológico en que se trabaje. "No sé si es un plan que llega demasiado tarde o demasiado pronto. Recomendaría no gastar recursos públicos en tecnologías que en un par o tres de años puede que estén obsoletas, porque la IA está poniendo patas arriba la industria audiovisual tal y como la conocemos hasta ahora".

El también director y productor Carlos Navarro coincide con sus colegas en un aplauso inicial, a pesar de no conocer los detalles: "Cualquier iniciativa que se ponga sobre la mesa para dinamizar el sector audiovisual en Asturias merece tenerse en cuenta y es bien recibida". En el detalle, coincide con Gona en el apartado fiscal. "Está muy bien atraer rodajes, pero para que tenga continuidad se necesitará una política de exenciones y desgravaciones", explica. Añade otro pilar importante en un relanzamiento del sector: "Es imprescindible generar producciones desde aquí, y para eso se necesita una política audiovisual diferente, como las que tienen los vascos o los catalanes". Navarro reclama una partida importante de ayudas a la producción que permita pasar de las pequeñas producciones que no llegan ni a los cien mil euros, y es lo habitual ahora en la región, a proyectos medios que puedan generar hasta cien puestos de trabajo.

Director y productor también, Ramón Lluis Bande es el más crítico de los consultados. Deja aparte la escuela de Cine, pero considera que el resto del proyecto "es un paso en falso que no tiene nada que ver con el sector y que no va a servir de nada para los que hacemos cine aquí y de aquí ni tendrá incidencia internacional". Critica Bande la ausencia de reflexión y compromiso, y reclama que el apoyo al sector sea reforzando el presupuesto de la RTPA, como ente público que puede hacer crecer la industria, y siguiendo con la "buena política" que Cultura ha puesto en marcha de ayudas, en el camino de crear un "modelo propio para el cine asturiano".