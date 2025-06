La familia de Ildefonso Sánchez del Río, impresionada con el Palacio de los Deportes de Oviedo: "Si estuviera aquí, vería con orgullo esta rehabilitación"

Muchos son los momentos emotivos que está viviendo el Palacio de los Deportes esta semana. El último fue en la mañana de ayer. Más de sesenta representantes de los sectores institucional, cultural, hostelero y empresarial en general visitaron cada rincón en un recorrido liderado por el alcalde, Alfredo Canteli, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la consejera de Deporte, Vanessa Gutiérrez. Entre ellos, una decena de miradas especiales: los herederos Ildefonso Sánchez del Río, el ingeniero que diseñó el edificio que marcó una época.

Su sobrino Francisco Javier Sánchez del Río siguió su estela como profesional de la ingeniería y se mostró impresionado con el resultado de la rehabilitación acometida por el Ayuntamiento durante dos años y que ha supuesto la mayor inversión municipal del siglo. La cifra alcanza los 25 millones de euros: "Si él estuviese hoy aquí, vería con orgullo y satisfacción el resultado. Estaría feliz porque es una de las cosas más bonitas que he visto en mucho tiempo". También reconoció que su tío era un adelantado a su época. Marcó historia con la característica cubierta del Palacio de los Deportes, pero no pudo ejecutar todos los trabajos como le hubiese gustado.

Ildefonso Sánchez del Río tenía una obsesión: evitar que la humedad entrase en una de sus obras maestras. En Oviedo llueve la mitad de días del año y diseñó un recubrimiento de aluminio. Sin embargo, hace medio siglo no encontró empresas que lo ejecutasen. Ahora, su deseo se ha cumplido. "Mi tío era muy polifacético y mucho más listo que todos nosotros juntos. Las cubiertas y las articulaciones fueron el gran reto".

Unas palabras en las que ahondó otra de sus sobrinas, María Victoria Sánchez del Río, quien dijo que si el edificio ya era antes "impresionante"; ahora se ha convertido "en una maravilla". "Han conseguido algo que era inviable; qué cosa más bonita ha dejado mi tío Ildefonso, pero no tuvo los medios que hay ahora".

Otro ingeniero en la familia es su marido, Alfredo Rodríguez. Durante la visita calificó el Palacio de los Deportes como "un diamante que estaba envuelto en un papel y, ahora, de repente, le han puesto una montura y luce". Desde su punto de vista, cree que la obra maestra del ingeniero "va a llamar la atención más de lo que lo hacía hora". "La rehabilitación favorece el diseño", resaltó justo después de que la familia se retratase en mitad de la pista. La fotografía quedará para la historia.

El alcalde, Alfredo Canteli; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la consejera de Deporte, Vanessa Gutiérrez; el primer teniente de alcalde, Mario Arias; el delegado de Defensa en Asturias, José Luis González; el jefe accidental de la Guardia Civil en Asturias, Manuel Montes: el jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, Miguel Ángel Ramos, y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, escuchan las explicaciones del arquitecto municipal, Bienvenido Turrado. | MARIO CANTELI

Fueron muchas las instantáneas que se sacaron, ayer los líderes políticos de la región. Recuerdos que atestiguan la nueva etapa que afronta el Palacio de los Deportes. "Oviedo tiene ahora algo que no tenía; se trata de una magnífica instalación que hemos recuperado con un esfuerzo muy alto por parte del Ayuntamiento", resaltó Canteli que hizo un adelanto de las actividades que habrá. El deporte va a ser un elemento clave: el pabellón será la nueva sede del Alimerka Oviedo Baloncesto y se quieren traer grandes competiciones. No será lo único. "Estamos en la línea de contratar conciertos de primerísima línea", adelantó el regidor. No desveló más detalles.

Aparcamiento

El aforo del Palacio se ha duplicado durante estos dos años de obra. Puede albergar a más de 5.300 asistentes que podrán incrementar en otras dos mil personas con el público de pie en la pista. En total, 7.000 espectadores. Una de las preocupaciones pasa por dónde aparcarán este gran número de asistentes en un barrio como el de Ventanielles en el que no sobran las plazas de estacionamiento. Canteli puso la solución encima de la mesa. "El centro comercial de Los Prados está a tres o cuatro minutos". También contempla que se pueda hacer una zona de parking en la fábrica de armas de La Vega.

Sin embargo, el Ayuntamiento quiere fomentar el uso de los autocares para llegar al edificio. "Es fundamental que una línea de autobuses funcione bien", remarcó. Todo para que la programación sea todo un éxito. "Una inversión de este calibre hay que aprovecharla y hay que traer todo lo que podamos para que beneficie a la economía de los ovetenses, el personal que trabaja en los hoteles y en los restaurantes. Todo para que venga turismo de calidad; hay que sacarle mucho jugo al Palacio de los Deportes", concluyó el regidor.

Los halagos también llegaron por parte de la delegada del Gobierno en Asturias. Lastra calificó de "espectacular" el resultado de unas obras que han supuesto "un esfuerzo" por parte de todas las administraciones. Este camino, opinó, ha merecido la pena porque esta inversión provocará que a Oviedo vuelvan los grandes eventos deportivos a los que se sumará una programación lúdica. "Lo importante es que estas instalaciones se pongan al servicio de todos los asturianos; hoy, Oviedo y Asturias están de enhorabuena". En este sentido, Gutiérrez resaltó que es "muy satisfactorio ver cómo un verdadero icono del diseño y la construcción asturiana del siglo XX ha sido rehabilitado para su uso original a través de un proyecto muy cuidado que ahora se inaugura".

La programación en el Palacio de los Deportes abrirá sus puertas a los ovetenses. Será hoy durante ocho horas en las que se ofrecerán visitas guiadas. Las actividades comenzarán a las diez de la mañana y habrá diferentes exhibiciones deportivas entre las que habrá ajedrez, baloncesto, bádminton, gimnasia rítmica, judo, halterofilia y tenis de mesa. Además, por la mañana habrá un circuito deportivo lúdico que incluye carreras de sacos, mini obstáculos y putería con pelotas. También una zona de juegos de mesa en tamaño grande (tres en raya, twister, jenga y legos) y talleres creativos con manualidades para diseñar y personalizar medallas deportivas. Ya por la tarde, bailoterapia con Amador, según informó ayer el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

¿Cuándo abrirá el Palacio de los Deportes para eventos? La respuesta la dio el arquitecto municipal, Bienvenido Turrado Lamuño. "Estamos hablando de aproximadamente de un mes". El lunes se volverán a cerrar las puertas del Palacio para las tareas de docencia. Es decir, las diferentes empresas que han intervenido en la obra explicarán a los funcionarios municipales cómo se manejan las nuevas tecnologías. "Por ejemplo, la calefacción se controla telemáticamente y la iluminación se telegestiona". Por el Palacio de los Deportes ya ha pasado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, junto a las jefaturas de Policía Local, Bomberos y Protección civil, para conocer las nuevas vías de evacuación, la ubicación de una sala de control y supervisión de todas las dependencias del renovado equipamiento deportivo.