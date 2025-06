El mejor centro de FP de España abre sus puertas

Unendo by AFA abre sus puertas con unas jornadas de orientación el jueves 19 de junio en su centro de la calle Fuente de la Plata, en Oviedo, a pocos pasos del Parque del Oeste. Galardonado como Mejor Centro de Formación Profesional de España por tercer año consecutivo, este moderno espacio ofrece una formación innovadora y personalizada.

Durante las jornadas se presentará su amplia oferta educativa, que incluye no solo ciclos de Formación Profesional, sino también oportunidades únicas para el alumnado: convenios con universidades nacionales e internacionales, becas para estudiar en el extranjero, exámenes oficiales de inglés, formación complementaria adaptada al sector profesional, y una opción destacada que permite cursar FP + Grado Universitario en solo 4 años y medio.

Los asistentes podrán conocer en detalle las instalaciones del centro, hablar con alumnos y exalumnos que compartirán su experiencia, y descubrir la estrecha colaboración que mantiene Unendo con empresas líderes en los sectores que se imparten. Estas colaboraciones facilitan la inserción laboral de los estudiantes desde el primer momento. Además, podrán conversar con el profesorado, galardonado a nivel nacional por su calidad docente, cercanía y compromiso.

Unendo by AFA destaca por su enfoque individualizado, acompañando y asesorando a cada estudiante a lo largo de todo el proceso formativo y también después de finalizar sus estudios, guiándoles según sus intereses y metas. En solo dos años, el alumnado no solo obtiene el título oficial de FP, sino también certificaciones como el Oxford Test of English, el título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, el certificado de Manipulador de Alimentos y formación en emprendimiento, preparándolos para un mundo laboral en constante evolución.

El centro apuesta por una educación práctica, conectada con la realidad del mercado, y por una atención cercana que convierte el proceso educativo en una experiencia transformadora. El evento tendrá un ambiente cercano y distendido, con plazas limitadas. Para asistir es necesario registrarse previamente en www.unendo.es/jornada-puertas-abiertas o a través de su perfil de Instagram: @unendobyafa.