¿Qué nota ponen los ovetenses al reformado Palacio de los Deportes? "Oviedo se lo merecía"

Faltaba media hora para comenzar la jornada de puertas abiertas en el Palacio de los Deportes y ya había una larga cola de personas esperando para entrar. Cientos de ovetenses pasaron ayer revista al reformado edificio diseñado por Ildefonso Sánchez del Río. Nada más entrar vieron la pista rodeada de grandes pantallas y, después, accedieron al gimnasio, con su gran cristalera que permite ver la plaza aledaña y el Bulevar de Santullano. Por el medio, los vestuarios y las diferentes salas. Hubo a quien le llamó la atención la zona interactiva, la más grande de Asturias pero entre todos había una mirada que se fijaba en los característicos arcos. Era la de Jaime Llames, que participó hace medio siglo en la construcción del edificio. Las obras tardaron catorce años en ejecutarse.

Este ingeniero técnico era una de las personas de confianza de Sánchez del Río. Primero, dirigió la obra del kiosco de la música de Ciaño y cuando estaban ejecutando el paraguas de Pola de Siero, comenzó la construcción del Palacio de los Deportes. Las visitas a ambas obras se sucedían; no de los elementos que más costó hacer fueron las rótulas sobre las que descarga el peso de la cubierta. "Fueron tres meses y medio de cálculos" porque quería que los empujes no estuviesen sujetos al suelo. El reto era complicado, pero lo consiguió. Así lleva medio siglo y con esta reforma tiene futuro para, al menos, otros cincuenta años.

Hora: 11:00 Ubicación: Oviedo-Palacio de los Deportes. Evento: Jornada de puertas abiertas con exhibiciones deportivas. / Jer Ospina

También hicieron cola para ver el interior las amigas Visi Álvarez y Amanda Barreda. No perdieron detalle del edificio porque llevan viendo durante dos años cómo avanzaban los millonarios trabajos. Ambas son vecinas de Ventanielles y la actividad frenética del Palacio de los Deportes de esta semana les despertó el interéspor ver el interior. "Ya vine el viernes, pero no me dejaron entrar. Todo está cambiadísimo y le doy un diez a la reforma", subrayó la primera. Misma puntuación le concedió su acompañanate quien puso deberes al Ayuntamiento. "Que lo cuiden porque está muy guapo", dijo.

Estas buenas notas emocionaron al Alcalde, Alfredo Canteli, que participó en la jornada de puertas abiertas. "Este resultado es fruto de mucho esfuerzo, cuidados y de estar pendientes de hasta el más mínimo detalle", resaltó mirando a la concejala de Deportes, Conchita Méndez.

En el exterior, el protagonismo era de los jóvenes representantes del deporte base ovetense. Entre los clubes que entrenarán en el Palacio a partir de septiembre, el Judo Hanami con Aroa Fernández al frente. "Afrontamos esta nueva etapa con ilusión". Unas palabras en las que abundó Muriel García del Club Escuela Rítmica de Oviedo al destacar que Oviedo "se merecía un pabellón así para realizar eventos multitudinarios". ¿A quién les gustaría ver? La gimnasta Claudia González responde que "a cualquiera de las selecciones españolas"; mientras que su compañera Celia Ponte dice que a "gimnastas nacionales e internacionales". El sueño del rey de la bailoterapia, Amador Valdés, es dar una clase en la pista.