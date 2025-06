¿Dónde tocó el tercer premio de la Lotería Nacional? Es un estanco que da mucha suerte en Oviedo

Encantados, emocionados y muy contentos. Así se mostró este mediodía Julio Acebal, dueño del estanco de la buena suerte de la ovetense calle Jovellanos, después de repartir en el tercer premio de la Lotería Nacional en el sorteo extraordinario Contra el Cáncer. El número agraciado fue el 52.860, que recibirá 15.000 euros al décimo. "No sabemos cuántos boletos hemos vendido, pero es una buena cantidad de dinero para iniciar el verano", contó en mitad de la celebración que compartió con su hermana Rosa Acebal.

Las ventas en este local no cesan. "Los clientes ya nos preguntan por el sorteo de Navidad y aún no se ha puesto a la venta". Se pondrá el mes que viene, pero los turistas quieren llevarse un recuerdo de Oviedo que les pueda convertir en millonarios. "También tenemos mucha gente de aquí, pero no sabemos quién ha sido el agraciado".

Este sorteo dejó premios a lo largo de cinco comunidades autónomas. El número 85.112, dotado con 1,5 millones de euros, cayó en Barcelona, Vizcaya, Huelva y Madrid. Dos administraciones de Lleida vendieron el 43.564 que fue agraciado con el segundo premio (300.000 euros) y el 52.860 con el tercero se vendió también en Granada, Madrid, Málaga y Sevulla. El reintegro fue en 205.