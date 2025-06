El músico ovetense Levi Star lanza un potente tema rock

El ovetense Levi Star, director de cine, escritor y músico, acaba de lanzar un nuevo sencillo con la canción titulada "No importa lo lejos que brille el sol", disponible en las principales plataformas de streaming. Con un sonido dinámico, de guitarras eléctricas y acústicas, el compositor e intérprete presenta su nuevo tema como un pieza de "rock potente", pensada para "levantar el ánimo en tiempos difíciles". "Hace tiempo que esta canción resuena en mi cabeza, especialmente en los últimos meses, en los que hay gente a mi alrededor pasando momentos difíciles", escribe en la presentación de la canción. "Para mí es un mantra, cuando la ansiedad aprieta, que me ayuda a no perder la esperanza", añade. Este sencillo es el primer lanzamiento musical de 2025 del artista asturiano, que compagina esa faceta con la cinematográfica. En la actualidad, según refiere, está inmerso en los preparativos del estreno de su película "Las tr3s partes del espejo".