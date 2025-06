Oviedo se une contra el cáncer: 1.500 personas participan en la carrera solidaria

Eva Alba García notó un bulto en uno de sus pechos. Fue al médico y a la semana siguiente le llegó el diagnóstico: era cáncer de mama. Todo ocurrió en Semana Santa y ya lleva dos ciclos de quimioterapia. Cuando se le pregunta cómo está, responde que "poco a poco". Ya está notando los efectos secundarios de la medicación y un apoyo fundamental en este proceso está siendo la Asociación Española Contra el Cáncer: "Ya fui al psicólogo porque durante la enfermedad pasas muchos momentos de incertidumbre. De repente, estás arriba como caes". También ha ido al nutricionista y a un taller de maquillaje. Mientras esta llanerense está en pleno proceso; Lidia Díaz hace un año que terminó con la radioterapia de su cáncer de mama. "Aún estoy con tratamientos preventivos. Yo me noté que había cambiado una mama y fui al médico".

Ellas fueron dos de las 1.500 personas que formaron parte de la marea verde, que inundó en la mañana de este domingo el centro de Oviedo. Momentos antes del pistoletazo de salida, la vicepresidenta de la entidad en Asturias, Carmen Fernández, mostró su satisfacción por la participación. "Estamos muy contentos porque este número de inscritos significa mucho; significa que la sociedad está despierta y quiere ayudar en la lucha contra el cáncer y apoyar a los enfermos".

11 horas. Plaza de la Catedral. Carrera contra el cáncer. / Mario Canteli

Una de las problemáticas que más les preocupa son los "alarmantes datos de tabaquismo" que hay en la sociedad. Sobre todo, entre los jóvenes. Es por ello que apuestan a que en 2030 se logre la primera generación libre de tabaco. "El mejor cáncer es el que no llega. Vamos a intentar que todos hagan ejercicio, tengan cuidado con la alimentación y no consuman alcohol". Consejos compartidos por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien resaltó la importancia de tener unos cuidados y hacer caso a los cribados: "Hacer esta prueba significa tener un diagnóstico precoz y que el tratamiento sea menos agresivo y una supervivencia mayor. No hay que tener miedo y acercarse a los centros sanitarios cuando nos llamen para realizar uno".

Asturias registró durante los últimos cuatro años la tasa de cáncer más alta del país , con una incidencia de 746 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, muy superior a los 597 de promedio nacional, según los datos de 2024. A la familia de Patricia González le llegó la noticia en septiembre cuando su hermano fue diagnosticado. "Esta enfermedad afecta a todos y a todos. Existe mucha incertidumbre durante todo el proceso y AECC ofrece muchos servicios gratuitos para los pacientes y su familia". Esta es la razón por la que se apuntó este año a la solidaria prueba junto a su marido Cristian García y su hija, Carlota García, de tres años. "Corremos por colaborar".

También la enfermedad ha golpeado a la familia de Macu y María Rosa Boto e Israel Longo. "Participamos para que se investigue y que haya avances médicos", destacaron; mientras Isabel Pardo añadió que esta es una "enfermedad muy dura tanto para la persona enferma como su familia". Entre los corredores también estuvieron el jefe de Oncología del HUCA, Emilio Esteban; las concejalas Conchita Méndez (PP), Natalia Sánchez Santa Bárbara (PSOE) y Sonsoles Peralta (Vox) así como el atleta paralímpico Alberto Suárez Laso. La ganadora de la prueba fue Carmen García-Riaño.