La carrera para dar visibilidad al autismo en Oviedo aspira a superar los 1.200 participantes

Una marcha solidaria de 10 kilómetros, precedida de una carrera infantil inclusiva dará visibilidad al autismo este domingo en Oviedo. La tercera edición de la carrera 10KM AutismOviedo comenzará a las diez de la mañana con la aspiración de superar los 1.200 participantes del pasado año y contribuir con la causa por la que fue creada.

La prueba fue presentada este lunes por la concejala de Deportes, Conchita Méndez, la cual estuvo acompañada por Isra Pazos y Laura Moro, del Club deportivo C-Activo. Méndez recordó que hace tres años conocieron el trabajo del Club Ceactivo (Condición Espectro Autista), "una escuela que cada día va creciendo, que cada vez va acogiendo a más atletas que se van sumando al proyecto". La edil mostró su apoyo a la prueba, de la que espera un éxito de participación. "Oviedo, siempre lo digo, lo decía el domingo en la carrera de la Asociación Asturiana contra el Cáncer, Oviedo es solidario, participa y se suma a todas las iniciativas ya sean promovidas directamente por el Ayuntamiento o entidades que hacen el gran trabajo de visibilizar a personas que tienen unas necesidades especiales”, indicó la concejala.

Laura Moro comenzó su intervención detallando que “nosotros somos padres, tenemos dos niños, nuestro hijo mayor está diagnosticado con la condición del espectro autista y esa es la razón por la que montamos este club y tenemos nuestra escuela deportiva inclusiva. Todos los fondos de esta carrera aparte de dar visibilidad que es la gran prioridad de este club, son destinados a nuestra escuela de atletismo inclusiva y cuando hablamos de inclusión es real, porque en realidad tenemos chicos diagnosticados con autismo o cualquier otra condición y chicos neurotípicos practicando deporte juntos sin distinciones, dando a cada uno los apoyos que necesita. Hoy tenemos unos 50, ya que no podemos masificarla, ya que nuestros chicos son una de las dificultades que tienen algunos de ellos y también damos actividades extraescolares en el Colegio público de Educación Especial Latores y en el Colegio de Educación Especial de Santullano”.

En cuanto a la carrera del domingo Isra Pazos aseguró: “Nuestro evento consiste en cuatro modalidades, la primera modalidad son 10 kilómetros de competitiva para los corredores, dos vueltas a un circuito por el centro de Oviedo, con salida y meta en la plaza de la Catedral. La siguiente modalidad es una carrera infantil donde va a haber cuatro categorías desde los 0 años hasta los 15, se distribuirán en chupetines, sub 8, sub 11 y sub 15. Esta edición incorporamos la carrera adaptada para mayores de 16 años, donde las personas con diversidad funcional podrán tener oportunidad de una carrera también competitiva de 750 metros con esa adaptación que hacemos por distancia y luego tenemos la marcha solidaria nos reuniremos todas las familias juntas y teñiremos las calles de Oviedo de azul que es un poco la distinción por la que se conoce al autismo". El año pasado, añadió, "entre las cuatro modalidades, llegamos a 1.200 participantes y este año vamos por el camino de superarnos porque estos últimos días -el plazo para las inscripciones finaliza el miércoles a las 14 horas- llevamos los números apuntan a que superaremos esa cifra”.

Pazos también explicó que “hay un dorsal cero para la gente que no pueda venir y quiera colaborar con la causa” y especificó que el viernes, día 13, “en la planta de Deportes del Centro comercial Salesas habrá una charla, a las 18 horas, sobre autismo y deporte. Van a venir varios especialistas a explicar un en qué consiste la condición de nuestro hijo y de tantos chicos que con los que trabajamos día a día con ellos y varios atletas que forman parte de la escuela”.