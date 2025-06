¿Cuál es el lema elegido por Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura? Está en tres idiomas

“Puxa Europa. The future is now!” La candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 ya tiene lema a través seis palabras en las que presume de lengua propia, paisaje y territorio. Así lo anunció esta mañana el director de este proyecto, Rodolfo Sánchez Farpón, durante la presentación del emblema y de la imagen gráfica. Un acto que tuvo lugar en el taller de utillaje de la fábrica de armas de La Vega y al que acudieron representantes de diferentes administraciones públicas y empresas. Entre ellos, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el director general del Banco SabadellHerrero, Pablo Junceda; y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero. También representantes de ayuntamientos vecinos como la concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos y el alcalde de Langreo, Roberto García, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos.

El lema de Oviedo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. / Matteo Mastronardi e Inés Iglesias

El encuentro estuvo presidido por el regidor ovetense, Alfredo Canteli, quien destacó que la carrera para lograr esta distinción internacional es un “proceso complejo” que puede llevar a un cambio de mentalidad”. “El trabajo que se está haciendo este año va a marcar el mundo de la cultura en el futuro; estamos ante una oportunidad histórica y Oviedo es una de las ciudades que más necesita este reconocimiento”. Es por ello que un equipo formado por quince personas lleva meses trabajando en esta candidatura y cuentan con total autonomía. “Me mantienen informado permanentemente de todos los avances; en esta carrera no puede existir un mando dividido y nunca he puesto en cuestión los pasos que se han dado. De lo que se trata es de tocar las teclas adecuadas para conseguir esta capitalidad”.

Tras sus palabras, llegó el momento de presentación del lema y la imagen gráfica. Sánchez Farpón tomó la palabra para resaltar que el eslogan de “Puxa Europa. The future is now” cumple con tres condiciones. Por un lado, pone de manifiesto la “unidad institucional” que hay alrededor de este reto. “Todos entendemos que este es un proyecto para toda Asturias, algo que el resto de proyectos no tienen porque se presentan solo las ciudades”. Entre las rivales se encuentran Burgos, Granada, Cáceres, Jerez de la Frontera, Toledo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, León y Vitoria. También está presente en estas seis palabras el asturiano debido a que la UE valora el respeto a las lenguas minoritarias. “La palabra puxa forma parte de nuestra identidad; es algo que nos une” y otro elemento a destacar es que tiene en cuenta el futuro.

De la imagen gráfica se han encargado los diseñadores Inés Iglesias y Matteo Mastronardi, del estudio Los Patos con sede en Avilés y París. Ambos explicaron que comenzaron buscando un nódulo común y se dieron cuenta que la forma geométrica que representa a Oviedo es el círculo. Está presente en su patrimono más relevante como el gasómetro de la Fábrica de Gas y también es un elemento que representa a Bruselas con su característico monumento al atónomo. Una vez establecida la base, pensaron en hacer una "imagen fluida" que pueda variar sus formas según el logo que se necesite en cada ocasión. Es por ello que han creado seis imágenes siendo la principal la formada por dos círculos completos y un semicírculo con diferentes trazos de colores. Entre los presentes, el amarillo, el negro, el verde, el rosa, el rojo y el azul.

El logo. / Matteo Mastronardi e Inés Iglesias

Ambos elementos fueron del agrado de la consejera de Cultura quien destacó que esta candidatura "es del todo el territorio". "Este proyecto expresa una voluntad clara de descentralización y de reconocimiento de toda Asturias porque la cultura es un derecho de cada pueblo, barrio y cada casa". También resaltó que cada euro que es invierte en cultura es un euro que se destina al desarrollo social.

Pulso a las entidades

A lo largo del día de hoy se abrirá el proceso de participación de todo el tejido cultural. Se trata, según explicó la directora artística de la candidatura, Natalia Álvarez Simó, de una herramienta "para tomar el impulso de las entidades, instituciones y personas que quieran participar en la creación de la parte artística" del proyecto. El plazo para la presentación de las propuestas estará abierto un mes. Hasta el 11 de julio.