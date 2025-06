El Martes fuera del Campo: el buen tiempo llena todos los rincones y espacios verdes de la ciudad

Hace ya muchos años que el Martes de Campo no es exclusivo del Paseo del Bombé. Cualquier otra zona verde de la ciudad, el entorno de los monumentos prerrománicos, los merenderos de las afueras y algún que otro espacio improvisado en los barrios también sirven de escenarios para celebrar una de las fiestas más populares del calendario ovetense fuera del Campo San Francisco. Aunque las previsiones meteorológicas no eran para nada halagüeñas –el hombre del tiempo había amenazado con tormentas– el buen tiempo y las altas temperaturas se sumaron a las celebraciones y permitieron que la ciudad se echase a la calle para disfrutar de la jornada junto a familiares y amigos. "Es la fiesta más ovetense de todas y por eso no nos la perdemos. Ser de Oviedo y no celebrar el Martes de Campo es no tener corazón", asegura Mario Secades, que ayer eligió el Parque de Invierno para pasar el día junto a su grupo de amigos.

Después del Campo San Francisco, el Parque de Invierno fue sin duda uno de los espacios más concurridos. "Nosotros siempre venimos aquí. Hay sitio de sobra, mucho verde y buen ambiente", explicaba José Antonio Hernández mientras daba buena cuenta de un bollo de chorizo y lo empujaba con un culete de sidra. "Somos todos familia y de Oviedo, así que siempre aprovechamos este día para juntarnos y estar un rato juntos comiendo y bebiendo", apuntaba a su lado Anabel López tratando de hacerse oír por encima del altavoz de un grupo de chavales más jóvenes que tenían muy cerca.

Grupos de jóvenes en el parque Purificación Tomás.

Pasa todos los años. La media de edad de quienes se deciden por el Parque de Invierno para disfrutar de la fiesta es más baja que la del Campo San Francisco, aunque hay de todo. "Vivimos cerca y en vez de comer en casa hemos bajado un mantel, una empanada y una botella de sidra y vamos a aprovechar que hace tan buen tiempo", dicen Ramón Suárez y su mujer Teresa Villa, él jubilado y ella ama de casa. Ana García, Alba Fabelo, Lucía Hernández, Rocío Fernández, Alba García y Liliana Ríos son estudiantes de Medicina. Algunas de ellas vienen de fuera de Asturias, de puntos tan alejados como Granada, así que no habían oído hablar del Martes de Campo hasta que llegaron a la capital del Principado. "Nos gusta mucho esta fiesta, es un lujo poder salir a un parque para estar con tus amigas cuando hace tan buen día", explican. También estuvieron en el Parque de Invierno Gabriela y Adriana Castillo con el niño Mael García y el grupo de amigos formado por Nora Libertad, Elena Labra, Carlota González y Saúl Suárez.

Por la izquierda, Mael García, Gabriela Castillo y Adriana Castillo.

El parque Purificación Tomás volvió a ser el elegido por los más jóvenes –algunos demasiado– para vivir el Martes de Campo a tope. A eso de las dos y media de la tarde todavía subían hacia este espacio verde riadas de personas con bolsas en las que, de media, había más bebida que comida. Música a tope, cerveza, sidra y mucha hormona suelta. "Pensamos estar aquí hasta la hora que haga falta. Esto es mucho mejor que salir por los bares los fines de semana", decía un joven sin camiseta mientras apuraba "una birra". "Ya podía haber un Martes de Campo por semana", apuntaba un amigo suyo a su lado.

El Martes de Campo también se celebró en otros puntos de la ciudad, como en el entorno de los monumentos prerrománicos o el Parque del Oeste, donde también hubo muchas pandillas de amigos disfrutando de la jornada festiva. "En este sitio hay mucha menos gente y se está más a gusto que en el Paseo del Bombé sin ninguna duda. Al menos esta es nuestra forma de pasar un día como este", dice Rosario Martínez.

Por la izquierda, Nora Libertad, Elena Labra, Carlota González y Samuel Suárez, en el Parque de Invierno.

El buen ambiente que hubo ayer en Oviedo también se trasladó a los bares y a las terrazas hosteleras repartidas por las calles y plazas de la ciudad, que hicieron buenas ventas a lo largo del día. "El Martes de Campo es una fiesta tan grande que el parque San Francisco se queda demasiado pequeño", resume Mateo Fernández, otro de los que ayer se decantó por el Parque de Invierno para celebrar una de las fiestas más señaladas de la ciudad.