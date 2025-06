Una vecina vio "comportamientos extraños" en la "casa de los horrores" de Oviedo desde diciembre

Una vecina de la "casa de los horrores", la vivienda de Fitora en la que un matrimonio mudado desde Alemania e investigado por encerrar durante unos cuatro años a sus tres hijos de entre 8 y 10 años, asegura que informó de lo que estaba ocurriendo el 11 de diciembre del año pasado. La mujer, que declaró este lunes ante la juez del caso, Simonet Quelle Coto, se dirigió al cuartel del Rubín de la Guardia Civil, donde informó del "extraño comportamiento" del alemán, que no hablaba con nadie ni se relacionaba con nadie, y sobre la presencia de menores en la vivienda.

Según su relato, ese mismo día una patrulla se pasó por la vivienda de la falda del Naranco, pero no logró descubrir nada raro. El padre les dijo que los menores estaban escolarizados y que en ese momento estaban dando clase. Al no ver nada extraño, no insistieron más.

Sin embargo, la mujer volvió a insistir y volvió a comunicar sus sospechas, esta vez ante los servicios sociales municipales, el 15 de abril de este año. Esta vez sí pudo ponerse fin a la situación, y la Policía Local entró en la vivienda y liberó a los tres niños el pasado 28 de abril.

Para la vecina, la actuación de la Policía Local fue muy profesional desde el primer momento. "Vinieron a hablar con nosotros y personalmente les tenemos que agradecer la empatía y el buen trato que tuvieron", añadió. La actuación, "exhaustiva y detallada", puso fin a la terrible situación de los tres menores. Por eso se mostró favorable a que se conceda la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, algo que ha propuesto el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Oviedo y que precisamente se vota este mismo miércoles en comisión municipal.