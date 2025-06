Buscan a un camionero que provocó un accidente en Oviedo y se dio a la fuga: "Estuvo a punto de matarme"

Se busca un tráiler de grandes dimensiones que “provocó un accidente” en la autopista A-66, a la altura de Olloniego (Oviedo), y “se dio a la fuga” sin socorrer a la conductora afectada ni hacerse cargo de los graves daños que le causó a su vehículo. Al menos así consta en la denuncia presentada por la mujer ante la Guardia Civil, que sigue investigando el caso para tratar de dar con el camionero y depurar responsabilidades. “Estamos trabajando en ello y esperamos que todo se aclare”, explicaron ayer fuentes de la Benemérita a consulta de este diario.

La conductora afectada quiere hacer público su caso con el fin de llamar la atención de posibles testigos de un suceso registrado el pasado viernes día 6 de junio. Todo ocurrió alrededor de la una menos diez de la tarde, cuando la mujer, vecina de Lugones, circulaba por la autopista en dirección a León.

Así se produjo el accidente

“Acababa de adelantar a varios coches que estaban abandonando la A-66 por la salida que va hacia Olloniego. Como estaba en el carril izquierdo y en esa zona hay una línea continua no me pude meter de nuevo al derecho”, relata la conductora. “Vi una furgoneta que se iba a incorporar a la autopista y que tenía dos camiones delante, así que seguí adelantando para dejar incorporarse a la furgoneta”, añade.

Entonces fue cuando se produjo el impacto. “Cuando estaba adelantando el camión más grande, que tenía doble remolque, se metió hacia la izquierda y me arrinconó. Levanté el pie del acelerador y fui reduciendo la velocidad, pero me enganchó la defensa delantera, por la parte del copiloto, con la suya trasera”, relata la mujer. “Cuando me tenía enganchada me fue arrastrando durante unos metros y el lateral de mi coche fue chocando contra el quitamiedos hasta que reventó la rueda delantera, la de la parte del copiloto, se dobló el eje y el coche quedó parado”, añade. Su Kia Ceed quedó maltrecho.

La mujer gritó, aporreó el claxon infinidad de veces, pero el camión no paró. “Estuvo a punto de matarme y se dio a la fuga. No pude ver la matrícula”, dice. Eso sí, sabe que uno de los remolques que llevaba el tráiler es de color blanco y el otro azul. También tiene conocimiento de que la Guardia Civil está analizando las cámaras que hay en la carretera y que las investigaciones siguen adelante. “Espero que lo encuentren”, dice la mujer.