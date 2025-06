Sabina Puértolas, soprano: "Nuestra música da frescura a la vida, aquí cantamos con el corazón"

Sabina Puértolas protagoniza hoy la primera función de "Marina", último título de la temporada de teatro lírico de Oviedo (teatro Campoamor, 19.30 h.), un papel en el que debutó con este mismo montaje de Bárbara Lluch en el teatro de la Zarzuela en octubre del año pasado.

¿Qué supone interpretar a "Marina" y, más en concreto, esta "Marina"?

Debuté el personaje en octubre y para una soprano ligera navarrica que ha tardado tanto en hacerlo supone un honor. Dese cuenta de que Arrieta es de Puente la Reina, que está pegado a Tafalla, mi tierra. Por otra parte es un reto, porque Arrieta es muy difícil de cantar, para todos, y específicamente para la soprano. Pero esta "Marina" ayuda mucho. La obra original está en un ambiente de marinos, con esa oscuridad, ese hombre rudo, ese machismo. Bárbara Lluch ha querido plasmar una marina más adolescente, liviana, aligerando la oscuridad de los personajes.

¿Más cómica?

Todo lo cómico que puede ser una adolescente. Y una que, en este caso, le gusta una persona con la que ha convivido y que es su hermano del alma pero dice que se va a casar con un señor que no quiere. Me refiero a esa ligereza de la adolescencia. En cuanto Bárbara me comentó lo que quería hacer, pensé en mi hijo, porque él ya ha pasado por todas las etapas, y es que ellos no tienen eso que da la vida. Por eso la ligereza, y por eso me gusta tanto hacer esta "Marina".

¿Su hijo la ha escuchado en este papel?

Vino en Madrid con un montón de compañeros de la universidad. Ellos no tienen nada que ver con la música, son de márkenting, iban a ver a la mamá de Alex, pero se lo pasaron muy bien. Es que esta es una "Marina" que mira mucho a las adolescencias.

Y tiene unos diseños escénicos interesantes, como los de Chamizo.

Peter Chamizo es un crack, pero todos los son. El equipo está muy bien equilibrado. La coreografía, el equipo de bailarines, los vestidos, algunos pintados a mano.

¿Y por qué ha tardado tanto en llegar a Marina?

Son cosas que pasan, hay personajes que todavía no he debutado que son los típicos que una lírica ligera como yo. Pero mientras tanto he hecho belcanto, barroco, verismo... Pero sí tenía ya una vinculación con Arrieta. Tengo una disco que son las canciones con piano y voz y eso me vino bien ahora para saber cómo es la escritura de Arrieta, cómo compone. Porque son obras muy complicadas de cantar e interpretar. Arrieta nos pone a todas las voces en una tesitura aguda un poco a desmano, nos saca de nuestra zona de confort. No hay mucho espacio para descansar y cantas muchísimo, y aparte de que en "Marina" la soprano empieza y acaba la obra con dos arias muy complicadas.

¿Qué pasa con el género lírico nacional, por qué no somos capaces de exportar estas obras?

Los españoles no nos sabemos vender. La zarzuela debería estar programada en los teatros más importantes del mundo, igual que las óperas italianas. ¿Por qué no las españolas? Creo que deberíamos hacerlos, y para ello hace falta ayuda económica, del gobierno, de las regiones... Apoyo institucional. El primer año que fui con la orquesta del Teatro Real al Carnegie Hall todo con obras españolas el público se puso en pie. Tenemos algo. Frescura, ritmo, encanto. Y cantamos y hablamos desde el corazón.

Nuestra música es reconocible y fuera de España les gusta.

Los ritmos españoles son reconocibles. La orquestación de las zarzuelas es reconocible y gusta. No entiendo que problema hay. Es lo que cantaban nuestros abuelos y bisabuelos sin saber cantar. Quién no tuvo una vecina que estaba con las ventanas abiertas cantando una romanza de una zarzuela con alegría. Porque es una música que da frescura a la vida. El festival de Oviedo da un grandísimo apoyo a la zarzuela en España, y ojalá hubiera más apoyo como el que el Ayuntamiento ofrece con este festival.

Se la ve contenta en Oviedo.

Vengo desde hace muchos años y para mí es venir a casa. Mi marido es de Mieres, tengo familia aquí y me considero medio asturiana. Lo primero que hago cuando vengo es beberme una botella de sidra y comer un poco de cabrales. ¡Tengo escanciador en Madrid! Me gusta mucho esta tierra y me encuentro como en casa porque así me lo hacen sentir. Por cierto, que voy a ser embajadora de la Mierensía. Me dan el reconocimiento el 24 de junio, el 23 estaremos allí, para San Juan, y el 24 canto un poquico y me darán el reconocimiento, me hace mucha ilusión.