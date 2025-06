Cristina Tierno, sumiller y divulgadora: "No hace falta entender de vino para beberlo"

"Disfrutona con conocimientos. Sumiller y mucho más", se define Cristina Tierno, experta en vino y viajera –ambas tareas le tienen ahora por China para participar en el 32.º Concurso Mundial de Bruselas–, a la par que divulgadora. El próximo lunes estará en Asturias, invitada por la Asociación de Sumilleres del Principado (17.30 horas, Escuela de Hostelería y Turismo, Olloniego) para hablar de la región portuguesa de Dâo y sus vinos, que no duda en recomendar a todo el mundo.

¿En qué va a consistir el taller del próximo lunes?

Quiero enseñar esa zona por completo a través de un taller que aborde todo, información del lugar y luego que se puedan probar los distintos vinos.

¿Qué es el vino para usted?

Es mi vida, yo no entiendo mi vida sin vino. Es curioso porque no vengo de familia bodeguera o relacionada con el mundo. Todo lo aprendí a posteriori, de mayor. Me gusta mucho hablar de ello, intentar aprenderlo todo del vino y evangelizar, enseñar a los demás.

Está de moda saber de vino. O parece obligado entender para pedir uno.

No hace falta entender de vinos para beberlo. A ver, esto es como todo. Yo tengo un ejemplo muy sencillo: puedes conducir un coche y no entender nada de bujías, y no pasa nada. Lo que tienes que saber es qué tipo de coche te gusta. Con el vino, lo mismo. Simplemente debes informarte para tomar decisiones y saber qué te gusta, qué vas a pedir. Y a partir de ahí buscas tu zona de confort. Lo importante es que te guste, que te identifique y te haga disfrutar. A los que nos gusta el vino siempre decimos que no hay vino malo, sino vino para personas.

Usted ha dicho que no entiende la vida sin burbujas. Es experta en espumosos y fortificados (dulces).

Me encantan, me especialicé en ambos. La burbuja me gusta porque va bien con todo, puedes tomarlo en cualquier momento y además tiene un poquito menos de graduación que el vino. Cada vez hay un mayor consumo de burbujas.

Fue nombrada Dama del vino. ¿Sigue siendo un mundo de hombres o queda ya obsoleta la pregunta?

Bueno, hace 25 años había más hombres y ahora creo que estamos similar. De hecho, hay veces que siento que estamos más mujeres que hombres. En las catas igual somos menos nosotras, pero a nivel de comunicación, de formación, siempre veo más mujeres, al final hemos de mirar profesionales más que sexos.

Jóvenes y vino no acaban de maridar.

Yo pienso que a cierta edad todavía se necesita tiempo para adecuarse a lo que es el vino. Los paladares se van preparando con el tiempo. Cuando eres pequeño estás habituado a cosas más dulces. De hecho, la leche materna es dulce. Al ácido te tienes que ir haciendo y el vino tiene muchos. Si alguien con 25 años no bebe vino, no hay que preocuparse. Que beba cerveza, si le gusta, ya beberá vino con 35.

Cuando sepa disfrutarlo, ¿no?

Efectivamente. Si eres una persona que bebe con moderación, con suficiente, y vas buscando productos de calidad, siempre vas a tener una experiencia positiva. El mundo del vino ha mejorado muchísimo. Ya no hay vinos como había antes, malos. Yo voy a las catas y he juzgado en concursos y es muy fácil que cualquier vino tenga por encima de 80 puntos, antes era impensable. Todo el mundo se ha profesionalizado en el sector.

¿Hay mucho esnobismo en el mundo del vino?

A veces sí. Es algo muy típico de los españoles eso, nos gusta saber lo que el otro no sabe. Y con el vino pues se hace lo mismo. Pasa con otras muchas cosas. Por ejemplo, para comprarte un móvil parece que hay que tener un máster.

Para entender de vino ya está el sumiller, ¿no?

Pues sí. Hay que ponerse en sus manos y te ayudará. Le dices tu presupuesto, tu estilo, lo que te gusta, más o menos dulce, más o menos afrutado, qué vas a comer.. Un profesional te ayudará. Yo siempre he sido muy partidaria de las tiendas de vino, porque hay una persona que te puede aconsejar desde el conocimiento.

¿Cuál es la opinión de Cristina Tierno de los vinos asturianos, nuestra pequeña DOP Cangas del Narcea?

Me gustan porque yo soy de vinos de altura. La uva albarín blanco y la carrasquín me atraen mucho. Y en Cangas también hay un verdejo negro, que me sorprende, porque todo el mundo la asocia al blanco, pero ésta tiene diferentes cualidades. Son vinos más frescos, un poco más nerviosos... La montaña marca y va ligada al paisaje asturiano. Al final, el tema del suelo y la gastronomía siempre van muy unidos en el mundo del vino.

¿Y le gusta la sidra?

Sí, bastante. Toda, la de escanciar, la espumosa, la de alta expresión y hasta las nuevas frizzantes. Lo que pasa es que la de escanciar me resulta un poco agobiante, por lo de tener que beberla tan rápido; a mí me gusta un poco disfrutar del trago. Me quedo con las de nueva expresión, que son las que se sirven en los restaurantes. Ahí ha habido una evolución muy interesante. Y reivindico que la de escanciar que tiene denominación debería tener una botella de tono verde diferente y común para distinguirse de resto. Es necesario, lleva una garantía detrás.

Por dónde va el mundo de vino, la tendencia de producción, de consumo...

Veo que el consumo de tinto baja bastante y que se tiende a beber vino del territorio en el que se esté. Y crece el mundo de las burbujas, cavas, champanes...

¿Buen vino es sinónimo de alto precio?

Yo animo a la gente a gastarse algún euro más si quiere calidad. Al final eres lo que comes. No tiene por qué ser muy cara la calidad, pero sí que es verdad que en vino tienes que gastar. Igual que lo empleas en un móvil, un gran smartphone, por qué no en un vino de calidad y que te gusta.