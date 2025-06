¿Por qué hay pianos por las calles de Oviedo? Son ocho y esta es la razón

Las muestras culturales no cesan en Oviedo, una de las ciudades españolas que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Hoy, el centro se llenó de música gracias a los ocho pianos instalados por la Fundación Occident, de GCO (Grupo Catalana Occidente), y el Concurso Internacional Maria Canals bajo la iniciativa «Tu ciudad se llena de pianos». Todos se ubicaron en céntricas calles –delante del teatro Campoamor, paseo de los Álamos, kiosco del Bombé, Nueve de Mayo, La Losa, Corrada del Obispo, plaza del Ayuntamiento y Porlier– y cualquiera podía tocar. Daba igual que conociera el orden de las teclas, lo importante era romper el hielo y acercarse a un instrumento que, en ocasiones, es inalcanzable debido a su alto coste.

La iniciativa fue un éxito desde primera hora de la mañana. Los transportistas descargaron los instrumentos pasadas las siete y media y desde el principio, los ovetenses ya querían tocar. Poco antes del mediodía, fue el Alcalde, Alfredo Canteli, quien se sentó en la banqueta instalada delante del teatro Campoamor para palpar las teclas negras. De las blancas se encargó el director del concurso María Canals, Jordi Vivancos y ambos improvisaron ¿El resultado? «Muy bueno», comentaron los asistentes. «Me acabo de enterar de que sé tocar el piano», bromeó el primer edil, quien destacó que Oviedo es una ciudad cultural «por excelencia».

Muchos son los mimbres que la hacen merecedora de la distinción de Capital Europea de la Cultura en 2031. «Esta iniciativa es una demostración más de todas las cualidades que tenemos». Es por ello que el equipo de gobierno «está peleando mucho» . «Lograrlo sería un mito importantísimo no solo para Oviedo, sino para toda Asturias».

Una de las ventajas de la candidatura local es que cuenta con el respaldo de numerosas instituciones que van desde la Universidad de Oviedo, hasta la Junta General del Principado, el gobierno regional y ayuntamientos vecinos. Todos van a una para conseguir esta distinción internacional y muestra de ello es la representación que hay en cada uno de los actos que se organizan alrededor de la candidatura. El último, esta misma semana cuando se presentó el lema «Puxa Europa. The future is now!» y el logo compuesto de seis imágenes siendo la principal la formada por dos círculos completos y un semicírculo con diferentes trazos de colores. Entre los presentes, el amarillo, el negro, el verde, el rosa, el rojo y el azul.

Burgos, Granada, Cáceres, Jerez de la Frontera, Toledo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, León y Vitoria son las ciudades que compiten con Oviedo es ser Capital Europea de la Cultura. Todas tienen hasta el 26 de diciembre para entregar sus proyectos ante la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura. «Hay que luchar por pasar este corte», pidió Canteli. La decisión se espera conocer en febrero. Si la ciudad está entre las elegidas, el Ayuntamiento se «volcará» para conseguir la distinción internacional. La decisión final se conocerá en febrero de 2027.

De Bach al himno del Oviedo

Mientras tanto, los ovetenses disfrutaron con esta iniciativa liderada por Ignacio Gallardo Bravo, director general de la Fundación Occident, quien explicó que esta iniciativa se puso en marcha en 2012 en diferentes ciudades de España y «queremos agradecer, sobre todo, al Ayuntamiento porque nos ha dado todas las facilidades». «El objetivo de esta iniciativa es acercar el piano a todo el mundo y preservar un poco el principio de igualdad de oportunidades». Entre los participantes, estuvo el barítono David Menéndez, que interpreta el papel de Roque en la ópera «Marina» que, hoy, se interpreta por última vez en el teatro Campoamor. «Salí a tomar un café por la mañana y me encontré con la sorpresa de los pianos. Esta es una iniciativa muy chula porque es una manera de enganchar a la gente a escuchar música que de alguna manera no lo hubiese hecho nunca». También se puso ante el teclado David Menéndez de 16 años. Lleva un lustro estudiando piano en la escuela Divertimento. Impresionó a los ovetenses con un estudio de Moszkowski, un preludio de Bach y nocturno de Chopin. «Estaba nervioso tocando, me temblaban las manos al tocar», contó al acabar. También impresionó al Alcalde el pianista Carlos Bianchi y el regidor no dudó en cantar el himno del Real Oviedo con los alumnos del colegio FEC Santo Ángel de la Guarda, que tocaron en la plaza Porlier.