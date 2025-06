La avenida de Galicia estrena acera a una de sus márgenes: "Hay ganas de ver el resultado final"

Por un lado, ya se vislumbra el resultado; por el otro, están a punto de iniciarse los trabajos de reforma. Avanza el rediseño de la avenida de Galicia. Unas obras que comenzaron en marzo con la supresión de la zona de estacionamiento para que el peatón gane espacio y que desaparezca el efecto túnel de los toldos de las terrazas. Además, ya ha comenzado la construcción de una medianera las nuevas farolas y se plantarán árboles. Los trabajos suponen una inversión de 988.137,67 euros y el plazo de ejecución será de seis meses. Previsiblemente, los operarios de la empresa Arposa 60 estarán en la zona hasta septiembre.

Las mejoras comenzaron con el traslado de las plazas de aparcamiento de la avenida de Galicia a Carlos López Otín. Después, arrancaron las mejoras del colector de la calle Asturias y se levantó la acera de la parte más cercana a la sede de la UGT. Es decir, por la margen izquierda. Por allí, ya ha finalizado la inversión con la colocación de la nueva acera permitiendo a la sidrería Gran Vía recuperar su terraza. "Fueron ochenta días sin ella, pero este tiempo ha merecido la pena por cómo ha quedado. Tengo ganas de que acabe todo el proceso para ver cómo es el resultado final", cuenta Manuel Fernández, propietario del restaurante.

El ancho de la acera a esta altura de la avenida de Galicia es el mismo que antes de los trabajos. Aquí no existían plazas de aparcamiento. "Hacía falta cambiar el saneamiento; tengo ganas de que finalice todo para ver cómo queda y el resultado, por el momento, me gusta", añade otra comerciante que prefiere mantenerse en el anonimato. Su establecimiento permaneció cerrado durante dos días por culpa de las obras y lamenta que el Ayuntamiento no les ofreciese información detallada sobre cómo les afectarían los trabajos.

Mientras tanto, los trabajos avanzan con el último tramo del colector de la margen izquierda. La previsión de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, es que a finales de mes comiencen los trabajos en el margen derecho. También se renovará la red de saneamiento y de abastecimiento. De esta forma, primero se han visto afectados los negocios de una parte de la calle y durante las próximas semanas se verán perjudicados el resto.

Una vez que finalicen las obras, las terrazas estarán más alejadas de la entrada de los establecimientos, ganando zona de paso. Además, las estructuras no serán cerradas, sino que estarán abiertas por los laterales y tendrán un toldo. Respecto a los carriles, se mantendrán los dos que hay en cada sentido de la circulación y se eliminarán todas las plazas de aparcamiento. No obstante, no se perderá ninguna porque se modificará la zona de estacionamiento de la calle Carlos López Otín que pasará de línea a batería para aumentar su capacidad.