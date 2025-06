Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: "Vamos a firmar diez conciertos en el Palacio de los Deportes que serán un bombazo"

Son los doce y media de la mañana y Alfredo Canteli ya lleva "más de cuatro horas al pie del cañón". A menos de dos meses de cumplir los 79, el Alcalde de Oviedo se ve "físicamente fuerte y con mucha energía" en unos días en los que se cumplen dos años de su primer mandato con mayoría absoluta y seis desde que cogiera el bastón de mando. Exultante tras inaugurar el Palacio de los Deportes, el regidor recibe a LA NUEVA ESPAÑA en la casa consistorial con un mensaje: "haremos muchas cosas más por Oviedo".

Son ya dos años de mayoría absoluta, ¿sigue sintiendo el respaldo obtenido en 2023?

El balance deben hacerlo los ovetenses. Si me preguntan a mí, tengo una visión muy positiva. Oviedo sigue creciendo en instalaciones, en visitantes y población. Pedí llenar Oviedo de gente y poco a poco lo vamos consiguiendo. El año pasado ganamos 77 empresas, mientras otras ciudades similares bajan. Hacemos obras permanentemente en todos los barrios. ¿Se hace todo lo que queremos? Obviamente, no. Tenemos el área de Contratación atascado por el ritmo que llevamos.

Llega pletórico tras reinaugurar el Palacio. ¿Cuándo empezaremos a ver actividades en él?

Puedo adelantar que se están preparando los pliegos para firmar al menos diez conciertos. Creo que será un bombazo para Oviedo. Traerá público de fuera de Asturias que dormirá y gastará en Oviedo.

¿Hablamos de conciertos de primer nivel?

Creo que sí, pues vienen a través del grupo Wizink, de Madrid. Son conciertos muy difíciles de traer individualmente. Primero pasarán por Madrid y luego por Oviedo. Es una primera prueba. Gastamos mucho dinero en insonorizar el Palacio y el arquitecto municipal Bienvenido (Turrado) diseñó una entrada para un gran trailer que me pareció una maravilla. Ya no es la entrada trasera del Palacio es otra parte importante. Espero que este año entre ya algún gran concierto.

¿Puede adelantar algún grupo?

En eso me pierdo un poco. Cuando me dicen que viene un nombre raro, siempre digo: ¿ese quién es? Luego ya leo al día siguiente en LA NUEVA ESPAÑA que se agotaron las entradas. Lo dije en la presentación del logo de la candidatura de la capitalidad cultural, que se hacen cosas que a mí no me gustan, aunque en verdad, lo que a mí no me gusta, le gusta a la mayoría. Lo importante es evolucionar e ir por el camino que va la sociedad. Luego ya me engancharé. Seguro que voy a disfrutar de esos conciertos también.

Ahora toca hacer la pista de atletismo de Ciudad Naranco…

La veremos el año que viene terminada, si Dios quiere. Va a relanzar una actividad de una actividad deportiva muy importante en Oviedo. La previsión era hacerla antes que el Palacio, pero hubo muchas circunstancias que retrasaron la obra. En diciembre de 2020, el presidente de la nacional nos dijo que nuestro proyecto no servía y tuvimos que mejorarlo. Luego vino la pandemia y se demoró todo. Una encuesta que manejamos nos dice que el 90% de vecinos quieren la pista. Haremos un esfuerzo grande para meter los mejores monitores en Oviedo. Siempre hubo buenos atletas aquí y tiene que seguir habiéndolos.

¿Por qué no acaba de arrancar la reforma de la plaza de toros?

Hay que pensar en la economía y en Patrimonio. Llevamos un año negociando el anteproyecto con Cultura. El arquitecto Jesús Arango conoce muy bien la plaza de toros y conservará su fisonomía. Acogerá actividades deportivas, culturales y conciertos. Se iniciará el próximo año, aunque sea el 31 de diciembre.

Luego tocará dar contenido a todos esos equipamientos.

El atletismo se llena solo porque Oviedo es muy deportiva. Traeremos competiciones a nivel regional, nacional e internacional. La plaza de toros es un complemento al Palacio: imagínate un partido de Copa Davis. Cuando vinieron los "torófilos" a verme los convencí muy fácil. Les dije que les pondrá una pantalla gigante, una mesa y unos porrones para que se junten y sigan las principales ferias. Es una idea más, pero marcharon encantados.

Alfredo Canteli, en el balcón del Ayuntamiento. / IRMA COLLÍN

La llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava parece encarrilada.

Siguen en Madrid, pero vendrán también aquí. El otro día los visité y me reuní con ellos, más que nada como presentación. Fueron muy amables. A mí, que soy un poco mayor, me extrañó que me recibirá un perrín de esos, un robot, a la puerta. Es una maravilla aquello. Estuve viendo la sala de Inteligencia Artificial, las instalaciones y las aulas. Vine enamorado de aquello y de su gente: del CEO, el presidente y otras personas con las que tratamos.

¿Qué supondrá el proyecto de la UAX para Buenavista y el Cristo?

Es uno de los grandes proyectos para Oviedo. Hablamos de 3.600 alumnos, un porcentaje muy alto de ellos, foráneos. Tienen controlados 600 o 700 estudiantes asturianos de Medicina y Enfermería que están fuera. ¿Imaginan que supone esto para el Cristo? Si yo tuviera un apartamento en el barrio, ahora no estaría preocupado. La Universidad prevé una inversión brutal de 40 millones que van a dar mucha vida y justificar el precio regalado por el que adquirimos los 45.000 metros de la galería del Calatrava. Pagamos 1,2 millones y algunos constructores me dicen que eso no lo hacemos por menos de 50. Hay mucha gente esperando para instalarse allí.

¿Quiénes están interesados?

Habrá un gimnasio importante, un proyecto informático del País Vasco y los oncólogos también se han interesado por alguno de los locales. Además, habrá algún servicio público en la planta superior. Además, esperamos que arranque pronto el aparcamiento.

Ahora está volcado con conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Es importantísimo para Oviedo y para Asturias entera. Lo que se hizo desde Oviedo visitando Gijón, Avilés, Langreo, Mieres… no se había hecho nunca. Eso es trabajar pensando en Asturias. Somos una ciudad de 800.000 habitantes, pequeña comparada con las grandes. Si hacemos cosas conjuntamente, es más fácil. Estamos trabajando con todos. Es un tema de participación muy importante a todos los niveles. Hay que pasar el corte y el año que viene forzar la máquina. Tiene buena pinta e igual cae aquí.

¿Y la Ciudad Europea del Deporte 2026?

Estamos haciendo un esfuerzo enorme. El jurado nos vio muy integrados y vieron lo mucho que tenemos en Oviedo. Creo que lo conseguiremos, apunta bien.

El Balonmano Vetusta se queja de que no tiene instalaciones.

Hay gente que tiene que calentar motores. Como la oposición no tiene a dónde engancharse, se engancha a pequeñas cosas que para ese club son grandes. Fueron al pleno y al final les recibí con Conchita (Méndez). No hay derecho como la atacaron personalmente. Es la mejor concejala de Deportes que tuvo Oviedo desde que conozco a Oviedo. Está haciendo un buen trabajo y ahora salió este problema, que tendrá que resolver y pasar página. Las instalaciones dan para lo que dan, pero resolveremos esta petición de manera satisfactoria, seguro.

El proyecto de crear una escuela y platós de cine afectaría a La Vega y el Calatrava y sería importante de hacerse realidad

Esta semana valoró muy positivamente el pacto con Izquierda Unidad.

Si a ti te vienen y te dicen: Alcalde, hacemos 300 viviendas en Oviedo, ¿tú qué harías? Pues buscar los solares y decir que sí, porque hay un problema de vivienda, en Oviedo también. El pacto está funcionando. Somos partidos diferentes, pero luchamos por entendernos y el fruto es un beneficio para los ovetenses. Es fácil el diálogo con ellos.

Algunos le acusan de echarse en brazos de los comunistas.

Pues que vengan más comunistas a nosotros con 300 viviendas debajo del brazo.

Con PSOE y Vox la relación no es tan buena.

Distingo poco entre Vox y el PSOE. Generalmente, son el no y la crítica.

¿Por qué no hay acuerdos con ellos?

Porque no hay nivel político. Estos días veía una crítica de Carlos Llaneza (portavoz municipal socialista) al Campo San Francisco. ¿Dónde estuvo antes? Gobernaban los socialistas y el Campo estaba totalmente abandonado. Nosotros llegamos y recuperamos el quiosco de la música tras años de abandono. También el aguaducho, que tenía un butrón y entraban a dormir, cambiamos el cierre del estanque de los patos, toda la iluminación por led y pusimos a funcionar las fuentes. También arreglamos mucho pavimento y eliminamos barreras para circular libremente. Segura que quedan muchas cosas y las haremos.

¿Harán algo en el Pavo Real?

Es uno de los temas que nos faltan, pero hay muchos más que nos sobran. Este año haremos algo más en el pavimento. El Campo es para cuidarlo y disfrutarlo. Yo pisé el Martes de Campo y me caía la baba al ver el paseo de los Álamos y los prados llenos. Si quiere la oposición, cerramos y metemos algún xatín sin que nadie pueda entrar allí. No creo en ese proteccionismo. Piso muchos parques y no encuentro ninguno tan cuidado.

No me meto en el congreso del PP porque no es mi vida, pero estoy seguro de que Mario Arias sería buen presidente

¿Hay brotes verdes en el Antiguo?

Se están rehabilitando muchos edificios de viviendas y apartamentos turísticos. Está recuperando vitalidad. Está claro que hace falta aparcamiento. Si no queremos coches en las calles, hay que meterlos en algún lado. Ahí está el proyecto del mal llamado parking del Campillín. En realidad es el de Santo Domingo porque no tocará el parque para nada. Es una solución para los vecinos y para quien llegue a visitarnos.

El martes más de 200 personas se manifestaron contra el aparcamiento.

¿De todos ellos cuántos son del Antiguo? Esos movimientos deben ser de la calle. Habría que pedirles el carné para saber de dónde son. Es el movimiento que pedía para Santullano un lago y una tirolina. Creo que quedó mucho mejor nuestra solución. Ventanielles estaba encajonado y ahora puedes salir y caminar por jardines. La gente tiene que ayudar a hacer un Oviedo mejor y no poner trabas.

¿Cómo va la reforma del parking y la plaza de la Escandalera?

Además de ampliar el parking, supondrá un gran cambio para la fisonomía de esa zona. Estamos con el proyecto y lo estamos orientando a un espacio con zonas verdes alrededor. Ganamos un carril a la carretera sin consumir el terreno que hay ahora. Toda esa superficie de ahora pasará a ser una plaza menos dura que hasta ahora. Tendrá una fuente central que, cuando quieras, cierras el grifo y no hay agua. Será una cosa bonita. Es lento, pero se hará conmigo como alcalde.

Ya se ven operarios implantando la Zona de Bajas Emisiones.

Hay que hacerla, pero lo más blanda posible. Es una obligación. Con la reforma de la Escandalera los coches entran y salen donde el Campoamor y Marqués de Santa Cruz. Se sacará el tráfico de esa zona. Cuando esté la Zona de Bajas Emisiones conviviremos con ella como otras ciudades, pero, insisto, tiene que ser un tema blando, no de una dureza extrema. Ganaremos calidad de vida, ganará el comercio y todos.

Pero hay miedo a las multas.

Teniendo un poco de cuidao y haciendo las cosas bien no hay preocupación. El otro día me cogió un radar viniendo de Mieres. En el alto hay uno a 90 (kilómetros por hora) que conozco de toda la vida, pero venía con Marta y mi hijo hablando y me pasé diez u once kilómetros por hora. Total: 100 euros, 50 a pagar. Me pillaron, pero no pasa nada por una multa de vez en cuando.

Empiezan a verse trabajos en La Vega.

Sí, están con los desbroces y el georradar entró estos días. Hay previsión de cosas importantes ahí, espero que se consoliden pronto.

Parece que el Principado quiere desarrollar ahí toda una industria del cine.

Así es. Es algo que afectaría a La Vega y el Calatrava. No puedo decir mucho más porque se tiene que consolidar. De ser realidad será muy importante para Oviedo y Asturias. Traerá mucha gente de afuera. Ya vimos en este periódico que los que vinieron a rodar al Calatrava dejaron mucho dinero, pues imagina tener un centro de referencia de rodaje.

¿Hay alguna posibilidad de que Oviedo acoja alguna industria del sector de la defensa?

Tenemos que mantener por encima de todo nuestra fábrica de Trubia. Estamos viendo cómo se desarrolla todo, aunque no tenemos los terrenos que se necesitan para los proyectos que plantea Indra. Tenemos terrenos en San Claudio, a ver si compramos algunos más, pero no es fácil. Se ve que hay una orientación más política que técnica. No sé si la nueva planta de Indra irá al Tallerón famoso, porque parece que no va tan rápido como pensaban. De momento, la fábrica de Trubia funciona bien y hay que cuidarla.

Al final la ciudad deportiva del Oviedo parece que va a Siero.

Ellos quisieron que fuera así. Los técnicos lo explicaron perfectamente en su comunicado conjunto con el Ayuntamiento. Las propuestas que nos hacían eran las de una Sociedad Anónima que pretende tener gratis algo que no se puede regalar a nadie. Ellos ya estaban negociando con otro sitio. Respeto la decisión, pero a lo mejor no la comparto. Deseo el bien para el Oviedo, que hagan una gran ciudad deportiva y asciendan a Primera en una semana.

Ve al equipo en Primera.

El ascenso es mucho más importante que la ciudad deportiva. La cosa pinta bien, aunque con el Almería lo pasamos muy mal hasta que llegó el rey, el ángel Santi Cazorla. Yo lo reclamé en el descanso y con su entrada en la segunda parte cambió todo. No obstante, pudieron meternos dos goles en dos tiros que fueron a los palos. Estamos de suerte y cuando la suerte acompaña es más fácil. Espero que la tengamos también contra el Mirandés.

¿Se ve siendo el Alcalde más allá de 2027?

Aún recuerdo cuando Teodoro (García Egea) me llamó en 2019 para ofrecerme ser candidato y pensé que era una broma. Confirmé con mi hijo el que está en Dubai que era verdad y terminé aceptando, aunque Marta, mi mujer, me montó un pollo. Estamos creciendo, Oviedo es un hervidero de gente y la economía crece. Asturias crece, pero si le quitas Oviedo los números son rojos. Recuerdo cuando me puse como meta superar los 225.000 habitantes, que era el techo histórico, se reían de mí y ahora lo superamos con creces. El partido me mima y me quiere claramente. La relación con Alberto (Núñez Feijóo) y con Pablo (Casado), antes, es estupenda. Voy a seguir en principio. Depende del físico, cuando tienes cierta edad, pero me cuido y estoy activo.

¿Y Marta qué opina?

Depende del día. Es mi gran respaldo. Si voy con una corbata que no encaja me manda volver a casa y cambiarla. Lo hago sin rechistar. Me apoyó y me apoya a muerte.

¿Y los hijos y los nietos?

Orgullosos de su padre y abuelo. Sigo siendo el mismo que antes de ser alcalde. Paro con la gente y a veces me riñen por andar por ahí solo. Oviedo me dio todo. Cuando vine de Teverga me perdía por la ciudad. Partí de cero y creo que llegué bien alto.

¿Mantiene buena relación con el Principado? Hubo algún roce por temas como la reapertura del enlace de la AS-II.

La AS-II no es nuestra. Son los técnicos del Principado los que tienen que decidir. Yo no puedo abrir la puerta de tu casa. Tienen que abrir ellos y si no contestan es porque no lo tienen claro.

¿Sigue llevándose bien con Barbón?

–¿Sabéis de alguien con quién me lleve mal?

Con el Rector, Ignacio Villaverde, no parece hacer buenas migas tras el traslado de Minas.

Bueno, hay cosas que duelen y siguen doliendo. La Escuela de Minas era un referente internacional. Lo que se hizo fue a espaldas de todos. La llevó para Mieres y debía estar en Oviedo. Me enteré por la prensa. También dice que conocía el proyecto de la Universidad para el Cristo y me lo presentó. No es cierto.

Villaverde afirma incluso que a usted le gustó.

Malamente te puede gustar algo que no viste. Tiene buena pinta, aunque son solo unos dibujos. Me duele ese juego que no es cierto. Lo hubiera recibido y visto el proyecto. Con todo, puedo decir que la Universidad es una cosa y el Rector es otra. Apoyaremos a muerte cualquier proyecto bueno, pero por Dios que no me mencione a mí. Cuando vea el proyecto, opinaré, pero solo lo vi en el periódico.

Tampoco le convencieron los plazos que dio.

Si pensamos en 2031 como se dice, me parece que será para el 2035 o 2036. Hay que afinarlo mucho más. Negociar con la Seguridad Social para que la Residenicia caiga también. Si hay que recalificar que lo pidan. Tirar la Residencia cuesta 6 u 8 millones. También el Principado dice que va a tirar el Hospital, que están tirando ya algo. Yo todavía no lo vi caer. Quiero ver desmoronarse aquello de una vez.

¿Cómo ve el congreso del PP local? Ahora parece que se retrasa a octubre.

No me meto mucho en ello porque no es mi vida. Pueden decir: "tú calla que no estás afiliado". Aunque toda la gente que vino conmigo lo está. Solo pido que lo hagan bien porque es importante para el Alcalde tener un partido fuerte detrás.

Se dice que Mario Arias es su candidato.

No te engañan. Es un hombre de partido, que lleva toda la vida en política y conoce el PP. Estoy seguro que lo hará bien. Sería buen presidente del PP de Oviedo. Esa es la opinión de alguien que no está en el partido, pero que es alcalde de Oviedo.

¿Ve a Feijóo de presidente del Gobierno?

No es que lo vea, es que lo quiero ver pronto. El país no puede seguir en la situación actual. Cada día salta un tema nuevo. Se están perdiendo muchas cosas en el país, el más grande del mundo, seguro. La gente tiene que trabajar más, no pensar en trabajar menos. Exigir que te paguen bien y no estar en casa haciendo el gamba. Tengo una familia maravillosa, unos hijos que triunfaron y una economía aceptable, aunque no soy de mucho gasto. Este país tiene que recuperar la normalidad que perdió con el actual presidente del Gobierno.

¿Y a Queipo del Principado?

Lo estoy apoyando a muerte. Es un chaval joven, hay que apoyar a la juventud. Está muy preparado, es un hombre de partido, muy asturiano y siempre le digo: "tienes que echarte a la piscina, sabes nadar. Yo no puedo echarme a la piscina porque no sé nadar, pero tu sí". Va a ser el futuro presidente del Principado, tiene condiciones para ello y debe rodearse de un buen equipo, es fundamental.