Desde balanzas inteligentes hasta softwares de gestión

Balsat ofrece el equipamiento y la maquinaria más completa para cada negocio, tanto si se trata de una carnicería, pescadería, frutería, panadería o supermercado como si es un bar o restaurante. La empresa distribuidora dispone de una amplia variedad de productos que se adapta a cada tipo de establecimiento. Desde balanzas, Terminales Punto de Venta táctiles, cortadoras, sierras… hasta bolsas de vacío o film alimentario. La lista es tan larga que parecería interminable. Sin embargo, las áreas de negocio a las que se adscribe la empresa asturiana podrían resumirse en tres: pesaje y maquinaria, informática de retail y consumibles.

Pesaje y maquinaria

Una de las áreas de negocio de Balsat gira en torno al pesaje y la maquinaria. Las balanzas que vende la empresa asturiana son precisas y de la más alta calidad. Existen balanzas multifuncionales que van desde las más clásicas, de precisión, hasta modelos eminentemente avanzados con etiqueta y pantalla táctil. El desarrollo del pesaje no cesa: una balanza es, hoy en día, una solución integral. Es por ello por lo que algunas disponen, por ejemplo, de indicadores de turno; otras aplican la inteligencia artificial, así que no requieren que se les indique específicamente el producto que pesan, pues ellas mismas lo reconocen. Determinadas balanzas incluyen un escáner o, incluso, publicidad; otras vienen equipadas con software abierto o "modificable"… Años atrás eran de agujas, mientras que, actualmente, el 90 % alberga un ordenador en su interior. Y es que el abanico de funciones y mejoras que incluyen no deja de crecer. En Balsat lo saben y lo demuestran.

Por otro lado, la metrología —una suerte de "ITV de las balanzas"— se encarga de asegurar un punto inequívoco de precisión y de que cada establecimiento cobre en base al peso real del producto. En esta línea se hace indispensable mencionar el Verifactu, una nueva obligación fiscal que en España afectará, a partir del año que viene, a empresas y autónomos, y que busca garantizar la integridad y trazabilidad de las facturas emitidas. Los profesionales de Balsat se encargan de incorporar el Verifactu a sus balanzas para respetar la normativa del ticket. Estos han de estar debidamente desglosados, a modo de factura nominativa. La conexión a internet posibilita que la Hacienda del estado pueda tener constancia al momento de las operaciones que se acometen en cada establecimiento.

Tanta complejidad requiere de expertos que aseguren el mantenimiento de las máquinas y conozcan sus funciones. Los de Balsat se forman recurrentemente para estar al tanto de cada novedad en el sector. Sus técnicos atienden con rapidez cualquier daño o problema en el equipo que comercializa la empresa asturiana.

Cajón automático de cobro Cashlogy y TPV. / Cedida a LNE

Informática de retail

La informática de retail ha ido ganando importancia con respecto al pesaje debido al cambio de paradigma en el sector. El avance de las nuevas tecnologías ha generado que se intenten simplificar al máximo los procesos. Balsat vende distintos softwares. Uno de los que destacan es el de gestión, dirigido a restauración, alimentación y todo tipo de comercios. Más en concreto, la carta digital de los restaurantes, los nuevos comanderos PDA ("Personal Digital Assistant", en inglés) o los lectores de pulsera de los camareros se relacionan con esta área.

En materia de hardware, destaca de forma sobresaliente el cajón Cashlogy, que ha tenido una gran evolución y que, actualmente, es lo más vendido en Balsat. Este cajón de cobro automático previene descuadres de caja, así como posibles hurtos, y también es más higiénico que el sistema de cobro tradicional.

La informática de retail viene marcada por el paso de la caja registradora al TPV; luego, por los periféricos, los software específicos de gestión y, actualmente, por el cajón de cobro.

BalanzaPC de DIBAL / Cedida a LNE

Consumibles

Cuando Juan Carlos Gómez Aguilar comenzó vendiendo balanzas Dibal, sus clientes le preguntaban si disponía igualmente de cortadoras, picadoras y otra maquinaria que empezaba a crecer y desarrollarse a la par que el pesaje. Lo mismo sucedería, más tarde, con los consumibles, que han evolucionado conforme a las necesidades de los clientes de Balsat.

En el catálogo de la empresa se encuentra una amplia variedad de productos diseñados para conservar la calidad de los alimentos. Destacan las bolsas de papel, disponibles en distintos tamaños y modelos, idóneas para almacenar panes, dulces y confites. Los sobres alimentarios facilitan el almacenamiento por porciones y disponen de una ventana trasparente que deja ver el producto y que se puede abrir y cerrar rápidamente. Para la hostelería y los servicios de comida rápida, el papel antigrasa, los vasos de cartón y tapas, cajas para comida y los envases desechables son altamente demandados.

También existen consumibles para la gestión de cada negocio: rollo-ticket y etiquetas térmicas sin BPA de calidad, bobinas de panadería, etc. Por otro lado, Balsat dispone de aluminio y papel secamanos, tarrinas y bolsas para envasar al vacío, etc.

Los consumibles facilitan las tareas diarias y aseguran, en cada entorno, que cada operación resulte plenamente higiénica, además de aumentar la productividad y reducir costes. Los consumibles de Balsat “alimentan” sus máquinas y contribuyen a lo que nunca ha dejado de ser una máxima para la empresa: ofrecer una solución integral al cliente. Por si fuera poco, las opciones de personalización son reales: la misma compañía se encarga de adaptar el producto a la demanda de las empresas que confían en sus servicios.

Para un conocimiento más exhaustivo de la total variedad de productos que Balsat comercializa, los interesados pueden visitar su página web: www.balsat.com.