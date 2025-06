Día de América en Asturias, y viceversa: la exposición en Oviedo que rinde tributo a quienes cruzaron "el charco"

El 23 de septiembre de 1950 las calles de Oviedo acogían el primer Día de América en Asturias. Setenta y cinco años después, y con una realidad migratoria distinta a la de entonces, sigue siendo una cita que concita a multitudes. "Simboliza el orgullo y respeto que sentimos hacia todos los asturianos que partieron de una forma masiva hacia América (1880-1930) y representa el reconocimiento y gratitud a los países de acogida, que abrieron sus puertas a los emigrantes asturianos", asegura Jesús Álvarez-Linera, comisario de la exposición que acoge la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" hasta el 22 de septiembre.

"Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar" es el título de la muestra que acoge alrededor de 300 artículos. La Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" y la SOF (Sociedad Ovetense de Festejos) organizan esta exposición, que fija su mirada en la celebración, que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, pero también en la emigración. Porque, indica Jesús Álvarez-Linera, esta celebración "tiene un sentido muy profundo". Cuando la SOF la puso en marcha eran muchos los asturianos que habían hecho las maletas y se habían ido a América.

El orden del desfile del Día de América en Asturias de 1961. / JER OSPINA

"Fuimos país emigrante y ahora somos de acogida", destacaron Álvarez-Linera y Juan Miguel Menéndez Llana, director de la biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala". Y quienes llegan ahora desde Latinoamérica "sienten" esa fiesta, que se sigue organizando en Oviedo enmarcada en las fiestas de San Mateo, como propia, indicaron. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, en cincuenta años, alrededor de 350.000 asturianos "menores de edad la mayoría" se embarcaron para cruzar el charco.

Una visitante, ante sobres y banderines de la celebración. / JER OSPINA

"Es un éxodo similar al de los irlandeses hacia Norteamérica" con travesías "duras" en barco que "duraban un mes", relató Álvarez-Linera. Los menos, alrededor de un cinco por ciento, comentó, volvieron con mucho dinero e hicieron las tradicionales casas de indianos por Asturias que "no superan las 2.000". Algunos retornaron con una buena posición económica pero otros, trasladó, "no hicieron fortuna y fueron denominados ‘americanos de la maleta al agua’, ‘americanos del pote’ o ‘americanos del filu negru’. Otros no pudieron volver".

A todos ellos, "emprendedores" que abandonaron su tierra, se rinde un homenaje con esta exposición. "La emigración forma parte de la historia de Asturias y de mi familia", dijo Jesús Álvarez-Linera, que destaca el legado que dejan los asturianos que hicieron las Américas. De varios de ellos se muestran fotografías en la exposición. Pero del casín Emilio Poli se conservan también varios documentos relacionados con su viaje, lo que no es habitual ya que en la mayor parte de los casos se han perdido. En una vitrina se expone el billete del barco que le llevó en 1932 a Buenos Aires y la maleta que trajo cuando regresó 23 años después a su tierra natal tras haber sido socio de un importante negocio y vender sus acciones.

Diseños de las carrozas. / JER OSPINA

Dos figuras de grandes dimensiones que encarnan a Telva y Pinón, creadas por el dibujante e impulsor de la fiesta, Alfonso Iglesias, dan la bienvenida al visitante. De él son varios de los carteles anunciadores del Día de América en Asturias que se exhiben. De la celebración que se organizaba en 1950 a la actual hay, indicó Juan Miguel Menéndez Llana, "pocas diferencias". Las carrozas y los grupos folclóricos son dos de sus señas de identidad. Las primeras, "en origen, simbolizaban los barcos de vapor que transportaban a los emigrantes hacia el sueño americano", reflejó Jesús Álvarez-Linera, que fue también el autor del cartel que anunció la fiesta el pasado año.

Jesús Álvarez-Linera, ante una reproducción del cuadro «La vuelta de Pin de la Rosa», de Juan Uría. / JER OSPINA

Un evento que organiza la SOF y que reúne cada año "a más de 100.000 personas en las calles de Oviedo", por donde también desfilan los "haigas". En la exposición se puede leer la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA en aquella primera edición, y artículos de posteriores años. Y bocetos de las carrozas que desfilan por las calles de la capital de la región.

De los fondos que atesora la Biblioteca de Asturias se expone "una selección", que incluye los folletos con el orden de los desfiles en los años 60, resaltó Menéndez. Otros artículos han sido cedidos por el Muséu del Pueblu d’Asturies, el Museo de Bellas Artes, la Fundación Evaristo Valle, socios de la SOF y particulares. La muestra permanecerá expuesta todo el verano. El próximo 22 de septiembre será el último día en el que se podrá visitar.