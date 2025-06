Huye del HUCA a Francia tras romper aguas por temor a que le quiten a su bebé

Rocambolesco caso en Oviedo. Una mujer embarazada de nueve meses que había ingresado en el HUCA tras romper aguas, emprendió la huida en la tarde de ayer a Francia con el fin de dar a luz en ese país y evitar que le quiten al bebé en Asturias, como teme que decidieran los Servicios Sociales regionales.

Se da la circunstancia de que a la mujer ya le retiraron la custodia de sus dos hijas menores el año pasado, al considerar que se encontraban en situación de desamparo. La mujer, de nacionalidad rumana, niega la mayor: "Ni soy alcohólica ni drogadicta, quiero que me devuelvan a mis hijos". En Francia, la mujer, que es economista de profesión, cuenta con el apoyo de la familia de su pareja, que también se marchó con ella. Espera que allí no le quiten al pequeño.

El problema comenzó el pasado viernes, cuando la mujer ingresó en el HUCA tras romper la bolsa amniótica. "Una trabajadora de Servicios Sociales me dijo: ‘Acuérdate de que la criatura es nuestra’", asegura que le dijeron. Esta advertencia la indignó tanto que decidió marcharse del hospital. "Como no quiero que me quiten al bebé, me escapé con la vía puesta incluso", aseguraba en la noche de este lunes, a punto de cruzar la frontera con Francia, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. "No tengo problemas económicos, tenemos tres pisos", aseguró. Mientras trataba de ganar la frontera francesa, la mujer aseguró que estaba recibiendo llamadas de la Policía asturiana instándole a regresar, al considerar que podría estar incurriendo en un delito.

"Nos tratan como al ganado", dijo la mujer, que admitió haber sufrido una depresión, aunque considera que está capacitada para cuidar de sus hijas, a las que asegura estar muy unida. Cuenta además con el apoyo de su madre, que también esta apoyando la reintegración de las pequeñas al núcleo familiar. El próximo 2 de julio hay una vista en un juzgado para dirimir si las pequeñas continúan bajo la custodia de la Administración. En ese pleito, la familia está asesorada por el letrado Manuel Javier López García.

"Me tengo que ir de España, después de veinte años para que no me quiten a mi hijo", aseguró ayer la mujer, a punto de cruzar la raya con Francia, a la altura de Irún. La afectada asegura que la Administración está llevando a cabo "un auténtico tráfico de menores, ya que hay 7.000 niños declarados en desamparo". Y considera una injusticia que le retiren la custodia de todos sus hijos. A consecuencia de su huida, la mujer podría ser encausada por un delito de sustracción de menores.