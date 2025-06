El Rey, ante su retrato de hojas hecho desde Oviedo por Dayla Méndez

"Eres superfamosa". Las amigas de Dayla Méndez no daban crédito ayer al ver a su compañera en las fotografías de la Casa Real al lado de don Felipe. A ella, una estudiante de 2º de la ESO en el colegio Nazaret de Oviedo, representante por Asturias de la edición de 2024 del concurso "¿Qué es un Rey para ti?" también le resultaba difícil asimilar lo más llamativo de su visita ayer al Palacio de El Pardo y lo principal: "Hablar con un Rey. Lo pasé muy bien, pensé que iba a ser mucho más complicado y fue llevadero, tranquilo".

El trabajo de Dayla Méndez llamó la atención del monarca por lo complejo y lo minucioso. La alumna ovetense utilizó las hojas recogidas en las sendas del municipio para formar serpentinas de colores, y con ellas elaborar el retrato del rey. Como ella misma explicó en la redacción que acompaña a su obra, "el rey es el garante de la unidad de una nación rica, diversa y multicultural; y esa diversidad se ve representada por los distintos colores de la naturaleza que forman las serpentinas".

En la la audiencia privada celebrada ayer con todos los representantes del concurso, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, a Don Felipe le llamó la atención que fuera de Oviedo y le dió la enhorabuena. "Me preguntó cómo había hecho mi trabajo, le expliqué que había buscado las hojas por las sendas y me dijo que era muy complicado y me felicitó, que había quedado muy bonito".

Dayla Méndez, nacida en Colombia, lleva cuatro años en Oviedo con sus padres. En Oviedo, explica, ha encontrado un lugar "muy lindo". Y eso, precisamente, es lo que la llevó a inspirarse en las zonas verdes de la ciudad para hacer su trabajo.

La audiencia de ayer entre el monarca y los escolares corresponde a la edición 43ª del concurso (año lectivo 2023-24), aplazado hasta ahora por razones de agenda. En total, en esta edición presentaron trabajos 10.443 alumnos procedentes de 1.016 centros de toda España. En el acto de ayer participaron 17 alumnos procedentes de las distintas comunidades autónomas, dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y un representante en la categoría de Educación Especial. Gracias al alumno ganador de esta última modalidad, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha contado en esta audiencia con dos representantes, al resultar también vencedor un escolar de Campo de Criptana (Ciudad Real) en la citada categoría adicional.

Estos 20 jóvenes artistas han podido conocer y charlar de forma cercana con el rey, así como mostrarle sus proyectos y explicarle su motivación a la hora de desarrollarlos. Los trabajos originales expuesto, para los que sus docentes –también presentes en la recepción– han sido fundamentales en las labores de asesoría y acompañamiento, dan muestra de la incipiente vocación artística de estos jóvenes participantes, así como del afecto hacia la figura del rey y de la princesa Leonor, como futuro de la Corona, por parte del conjunto de la comunidad escolar del país, ha explicado la Casa del Rey a través de una nota de prensa.