Luis Bobes: "Mi libro hace pensar en la digitalización de la sociedad"

Luis Bobes aborda su segunda incursión en el mundo del libro, aunque con un contenido muy diferente a "El peor negocio del Mundo", su obra prima que era todo un manual en los avatares de lo que supone gestionar un pequeño comercio en un mundo de competencia global La presentación de su segunda obra "De la Alpargata al Metaverso" tendrá lugar este miércoles, a partir de las siete de la tarde, en la Biblioteca de Asturias del Fontán.

Forma parte de la segunda generación al frente de Sombrererías Albiñana, pero antes de hacerse cargo del negocio familiar, se dedicó durante 18 años a la enseñanza, en concreto dio clases de Informática y tecnología. "Venía de trabajar antes en el diseño gráfico y con ordenadores", esgrime Luis Bobes, que llegó a la sombrerería en 2007 "y lo primero que hicimos fue empezar a digitalizar todos los procesos y a tener una presencia muy activa en redes sociales y en la venta on line. La tecnología me lleva acompañando muchos años". Y ahí conecta con la temática que desarrolla en "De la Alpargata al Metaverso", un ensayo con el que reflexiona sobre los cambios que la tecnología, la digitalización y las redes sociales han supuesto en las costumbres de la sociedad y de los individuos. Una mirada crítica, pero no exenta de humor, que casi nació de casualidad . "Durante la presentación de otro libro en la biblioteca de Ceceda, al final hubo un debate entre los asistentes sobre los peligros de las redes sociales y me di cuenta de que casi todos los asistentes éramos mayores y el problema no era ese peligro sino que estábamos completamente desubicados de lo que son las redes sociales. No conocíamos la herramienta y todo nos daba miedo".

Luis Bobes, con ejemplares de su libro. / LNE

Ante aquel estado de la situación que palpó en Ceceda, Bobes entendió la necesidad de que quizá había que explicar algunas cuestiones como, por ejemplo, "que la sociedad ha cambiado, que los chavales no son como los de antes y que nosotros interactuamos de otra forma. No es que sea malo, ni mejor, ni peor; simplemente es diferente. Hay un choque generacional. La formas de hacer las cosas cambian y no todo el mundo es capaz de seguir el ritmo. Hay mucha gente que se queda excluida y eso supone un problema", expone Bobes. "Por ejemplo, para interactuar con el banco necesitamos unos conocimientos mínimos en digitalización, para sacar dinero; para hacer una consulta médica, a veces ya necesitamos interactuar con una máquina. Hay gente con poca formación a la que este tipo de procesos ya les supone un problema serio", añade.

¿Cuál es su principal objetivo con este libro? La respuesta de Luis Bobes es rápida y concisa. "Hacer pensar sobre el teléfono móvil, las redes sociales, la inteligencia artificial. No es un tratado profundo, es un libro para todos los públicos y que quien lo lea se haga preguntas", afirma. Y se daría por contento si el lector empieza a cultivar un pensamiento crítico y da más valor a la socialización ante el riesgo de estar cada vez más pendientes de una pantalla de móvil que de una conversación con amigos".

"Un pueblo ficticio"

El libro, añade el autor, "hace un repaso de lo bueno y también de lo no tan bueno de todo este mundo digital", con cuestiones como "la poca importancia que se da la privacidad porque dar datos puede servir para facilitar un proceso pero también para tenerte controlado como individuo". El lector que se adentre e n "De la Alpargata al Metaverso" descubrirá el toque de humor al principio de cada capítulo, con la situación que viven los vecinos de Cantoverde, "un pueblo asturiano, ficticio, donde pasan cosas curiosas, por ejemplo, porque no les llega el wifi o quieren convertir a sus mujeres en influencers", desvela Bobes.