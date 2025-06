Miradas violetas, Asturias en femenino y plural

Una emocionante versión de "Asturias, Patria Querida" en lenguaje de signos, interpretada por miembros del CAI Pando y acompañados por la gaitera Nerea Fernández Cuervo, sirvió para dar comienzo a la tercera edición de la Gala Homenaje Miradas Violetas 2025. Esta gala, dedicada a la lucha por la igualdad y la visibilidad de las mujeres en Asturias, organizada por la Asociación Movimiento Asturiano por la Paz, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo, con la Dirección General de Igualdad del Gobierno asturiano y con el Ayuntamiento de Oviedo, alcanzaba, al fin, su tercera edición después de tener que aplazarse por el apagón general del pasado 28 de abril.

La gala, conducida por la historiadora Arantza Margolles y por Celestino Rodríguez, Decano de la Facultad de Formación del Profesorado, contó con la introducción de María Velasco en representación del Ayuntamiento de Oviedo, que señaló que eventos de este tipo son siempre motivo de felicidad por lo logrado sin perder de vista el camino en el que será necesaria la colaboración, no de todos los partidos políticos, sino de todas las personas. Ignacio Villaverde, rector de la Universidad, se inspiró en versos de Gabriela Mistral para señalar que el amor es el arma que se debe utilizar para "mirar igual". Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, celebró el trabajo, talento, valentía e inteligencia de las mujeres que construyen el futuro con la mano tendida.

Pasado lo institucional, llegó el momento de recibir a las galardonadas, comenzando por la Asociación El Orrio. Su coordinadora, Elisabeth Pola, pidió a las instituciones medidas de prevención para mejorar la autonomía en el medio rural y evitar el aislamiento. El público no pudo evitar lamentar la ausencia de Ángeles Caso, Mirada de Humanidades y Comunicación, ausente por enfermedad. Estuvo representada por Marisa Barrero, que leyó unas palabras suyas en las que se declaraba orgullosa de ser mujer y situaba el premio como uno de los más significativos de su carrera. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, recordó el asesinato de Karilena, la última víctima de violencia machista y racista en Asturias.

La bióloga Rosa María Sainz logró un aplauso emocionado al señalar su trayectoria como estudiante de colegios, institutos y universidades públicas, pero también puso el acento en que sólo un 25% de los cargos de investigación son ocupados por mujeres. Josefa Vega Suárez, productora láctea y gestora de casas de aldea, señaló que en la era global, desarrollar puntos de encuentro entre mujeres es fundamental para tejer una red de género. "Falta información, las oportunidades existen". Carmen González, Nerys García y el equipo Madreñes Rugby Club pusieron la mirada en la edad o la migración como problemas añadidos al hecho de ser mujer. "La oportunidad de la educación es la respuesta". La cantante Sole Giménez, que cerraría la gala interpretando tres canciones, afirmó orgullosa: "No soy asturiana pero tengo unas ganas de serlo ya…" El último premio, la Mirada Anita Sirgo a la Trayectoria, inauguró su palmarés con Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y feminista histórica. "Atriles más bajos", reclamó entre risas. "La igualdad empieza ahí". Presumió del honor de recibir un premio con el nombre de Sirgo. "Quise ver mi ciudad también con ojos de mujer, sin excluir, por eso dijo también. El feminismo es coral, y si no, no es feminismo".