Todos juntos frente al bullying: "En Oviedo hay pocos casos, pero no podemos relajarnos"

La niña tiene una compañera de clase que insulta a una tercera, "la llama gorda y fea" y "no para de molestarla", así que decidió contarlo para pararle los pies a la "abusona", primero a su madre, en casa, y después a la profesora. No quiere decir su nombre, prefiere no airear su caso para no parecer "una chivata", pero ayer se lo contó bajito a LA NUEVA ESPAÑA antes del comienzo de la IV Jornada contra el acoso escolar y digital, una cita organizada por el Ayuntamiento que se celebró en el Palacio de Congresos de Calatrava y a la que asistieron más de 700 niños de cinco colegios de Oviedo.

A grandes rasgos, los expertos que tomaron parte en las jornadas, dedicaron la mañana a trasmitirles a los niños que la actitud de la pequeña con la que arranca este texto es la que hay que tomar ante los casos de abuso en la escuela o en un mundo mucho más amplio como es el de las redes sociales. "Nosotros trabajamos en todos los ámbitos, pero algo indispensable es la prevención, que es lo que se está haciendo aquí", explicaba al inicio del acto Inés Rodríguez, delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, experta en acoso escolar e infantil y una de las ponentes. "Hay que educar en la empatía y en el respeto en los colegios y también desde las familias. El acoso escolar sigue existiendo, como ha existido siempre, pero las nuevas tecnologías hacen que haya nuevas modalidades", señala. "El acoso continua después de las clases, en las redes, y eso hace que las víctimas tengan más dificultad para encontrar una válvula de escape", añade.

La concejala delegada de Educación, Lourdes García, fue la encargada de abrir unas jornadas que fueron presentadas por el humorista Daniel Fez y el influencer Sergio Salceda Ribeiro. "La ratio de casos de acoso en Oviedo suele ser baja, pero aún así no podemos relajarnos porque el problema sigue existiendo y es necesario atajar todos los casos", afirma la edil.

Durante la jornada de ayer también intervino Diego Cortina, inspector de la Policía Local de Oviedo, que se dirigió a los niños para hablar sobre los procedimientos que se siguen en el cuerpo municipal cuando se registran casos de acoso y sobre las actuaciones de la Policía Local en materia de absentismo. Por otro lado, Laura Campoy García, experta en ciberacoso, les habló a los pequeños sobre la importancia que tiene la gestión emocional, el autoconocimiento y la autoestima para evitar el bullying. Además, Susana Moreno y Pedro Antuña, también estuvieron en representación de la Fundación Vinjoy, que trabaja todo el año para concienciar a los escolares asturianos contra el acoso. n