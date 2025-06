Las técnicas para evitar el maltrato: agentes de la Policía Nacional enseñan a autodefenderse ante una agresión

Cuando Dánae García era niña, no tenía ningún rincón seguro. En casa era maltratada por su padre y en el colegio era víctima de bullying por parte de sus compañeros. También ha sufrido abuso sexual. Situaciones que le han llevado a vivir una inseguridad permanente. Algo que ya está tratando con especialistas en salud mental. Ayer, participó en las Jornadas de Violencia de Género organizadas por la Fundación Impulsarse y en las que agentes de la Policía Nacional les enseñaron a autodefenderse ante una agresión.

Los maltratadores prefieren ejercer la violencia en la intimidad del hogar. "En la vida pública hay testigos y en casa existen zonas muy peligrosas", subrayó el subinspector de la Unidad de Intervención Policial (UIP) Jorge Baragaño, quien detalló que las víctimas han de evitar a toda costa huir hacia la cocina. "Allí, hay armas blancas de uso cotidiano que se pueden usar a la mínima". También han de evitar los baños. "Son sitios muy cerrados en los que guardamos objetos contundentes y hay que buscar siempre la salida". Alcanzar la puerta para que bien los vecinos, un familiar o la gente de la calle puedan ayudar a la mujer y dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Siempre pueden contar con el apoyo profesional de nuestra Policía Nacional y nosotros no estamos solo para perseguir los delitos; también prevenimos los delitos y damos una serie de normas para lograr una sociedad más justa y equitativa", añadió el portavoz de este cuerpo del Estado en Asturias, Ignacio Alonso de la Torre.

Soledad Godoy, Jorge Baragaño, Carla Delgado y Florencia Muñoz.

Estos consejos no fueron los únicos que dieron los agentes. Las víctimas siempre han de estar en alerta. "Cuando una conversación se acalora, no podemos seguir. Ella tiene que abandonar el domicilio antes de que se produzca la agresión". En estos momentos de tensión, los movimientos son importantes. "Han de ser rápidos y efectivos. ¿ Cómo hacerlos? En línea recta y si, por ejemplo, me quiero trasladar al lado izquierdo, tengo que mover ese pie.

En este tipo de situaciones es importante no trabarse y evitar una caída porque pueden estar en una situación aún más vulnerable", añadió el agente Ricardo Bascoy, miembro de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. "Muchas de estas técnicas las enseñamos a nuestros propios compañeros a la hora de defendernos ante situaciones violencia y para evitar los riesgos", añadió Baragaño.

En estas jornadas, que tendrán una segunda parte, puede participar cualquier mujer interesada en la autodefensa. No han de ser víctimas de la violencia machista. "El objetivo es que ellas se puedan enfrentar a este tipo de actitudes desde la seguridad y que sepan detectar actitudes que, a veces, se normalizan sin querer", añadió Marta Díaz, coordinadora de la Fundación Impulsarse en Asturias, que se dedica a ayudar a personas que están en riesgo de exclusión social a través de la "educación, el empleo y la integración social".