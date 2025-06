Cristina Farinha, asesora de la candidatura de Oviedo: "La capitalidad no es un final, es el medio para impulsar una estrategia cultural a largo plazo"

En su primer contacto con la candidatura de Oviedo a la capitalidad cultural europea, Cristina Farinha (Oporto, Portugal; 1973) se ha encontrado un proyecto "bien encaminado". Socióloga de formación, experta en políticas culturales y en cooperación internacional, formó parte durante seis años, de 2015 a 2020, del comité de expertos europeos encargado de evaluar a las ciudades aspirantes a la capitalidad cultural. Es una de las expertas que el pasado miércoles mantuvieron un encuentro con artistas asturianos en el centro municipal del Talud de La Ería, en Oviedo, y continuará ligada al proyecto, como asesora externa.

-Usted sabe bien, de primera mano, qué es lo que más aprecia el comité de selección en los proyectos que aspiran a la capitalidad.

-El programa, que empezó en 1985, está siempre cambiando. La capitalidad de la cultura europea de 2031 va a seguir reglas diferentes a las de 2016, cuando lo fue San Sebastián. ¿Qué es importante ahora? Este es un proyecto de futuro, de desarrollo cultural de la ciudad: eso es lo más valorado. No es el pasado, no es el presente, sino la visión de futuro y la capacidad de movilizar los recursos necesarios para ponerla en marcha y realizarla. El patrimonio no es interesante por sí mismo, lo importante es cómo vas a utilizarlo para materializar esa visión. Así que lo más valorado es la existencia de una estrategia cultural a largo plazo y la capitalidad es un medio para impulsar esa estrategia. No es un final, es la manera de garantizar una continuidad, por encima de los ciclos políticos.

-¿Más cuestiones a valorar?

-La capitalidad es un programa artístico y cultural que se materializa en actividades que tendrán lugar en 2031 y en otras que irán preparando la llegada de ese año. Ese programa debe contemplar diversas expresiones artísticas y culturales, distintos públicos … Debe ser producto de un proyecto participado, el resultado de una obra colectiva. Los directores artísticos van a ser intermediarios. Y debe ser inclusivo, integrar a comunidades que no suelen participar en la cultura -los jóvenes...-.

-También se le pide dimensión europea.

-Eso quiere decir que el programa debe ser construido con socios europeos o del mundo: otros artistas, museos, otras ciudades, otros proyectos de capitalidad.... Debe tener una dimensión muy, muy internacional. Tiene que hablar a los públicos europeos, porque no es un monólogo, es un diálogo con otros. Y luego está la parte más técnica, de gestión, que debe garantizar que hay el presupuesto suficiente, recursos humanos para la logística y las infraestructuras necesarias.

-Tras su primera visita a Oviedo, ¿qué opina de su proyecto?

-Me parece que la ciudad está bien encaminada, que tiene un equipo preparado y que hay un consenso político, que junta distintas municipalidades. Hay una voluntad de trabajar en conjunto y de hacer un proyecto regional. Han empezado con la parte participativa y en la charla en Oviedo, el miércoles por la tarde, me encontré con un grupo de gente interesada. Eso es bueno. Hay que ser crítico, pero hay que participar. Oviedo tiene en marcha los elementos para construir una buena candidatura, pero es un proyecto muy complejo y que, por eso, toma mucho tiempo. Las fechas están muy cerca, a final de año tiene que estar listo el dossier para la primera selección.

-Este año, sin vacaciones.

-Para ellos no habrá vacaciones, no. Es un proyecto que hay que escribir y reescribir. Una vez que la ciudad es nominada quedan por delante cinco años de preparación. Es un proceso muy competitivo. Hacer un buen proyecto no es garantía de que se vaya a ganar, pero el proceso de elaboración de la candidatura es, en sí mismo, muy benéfico, desarrolla vínculos y alianzas que se mantendrán.

-¿Las bazas de Oviedo?

-Como es un proyecto de futuro todo es subjetivo. Hay un patrimonio riquísimo en Asturias, natural, para construir un proyecto interesante; hay mucha diversidad, una cultura clásica, pero también una obrera, ciudadana. El de la capitalidad cultural europea no es un programa de promoción turística. Claro que va a atraer turistas, pero los jurados van a valorar las cosas bonitas y las menos bonitas, las contradicciones y los retos del sector cultura. El programa debe ser muy honesto, identificar los retos culturales de la ciudad y proponer una estrategia para superarlos. Un punto flaco puede ser un punto fuerte.

-¿Cuál será ahora su vinculación con la candidatura de Oviedo?

-He sido invitada a asesorar, en una asesoría externa. Seré algo así como una amiga crítica. Voy a comentar y discutir críticamente los distintos pasos que se vayan dando. Estaré al lado, pero no como productora, sino ayudando a concretar y a solucionar fallos.

-Será una amiga algo molesta, entonces.

-Sí, sí, muy molesta.