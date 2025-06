Los planes de Canteli para La Vega: que esté abierta "a todo el público y a los coches"

Nueve meses después de la firma del convenio para la cesión de los terrenos, los trabajos en la fábrica de armas de La Vega avanzan en dos frentes: el diseño del futuro urbanístico del recinto y las investigaciones arqueológicas del subsuelo.

Por un lado, el Ayuntamiento ha iniciado la redacción del Plan Especial, cuyas líneas maestras podrían incluir ligeros cambios en la circulación interior. Así lo avanzó ayer el alcalde, Alfredo Canteli, tras un acto en el que recibió a dos grupos de escolares. El conjunto tiene que estar abierto a todo el público y a todos los coches", afirmó. En ese sentido, reiteró su intención de ejecutar un vial que discurra colindante y paralelo a las fachadas sur y este de la nave de Cañones, con el objetivo de descongestionar la circulación en el entorno y proteger el monumento prerrománico de San Julián de Los Prados.

La propuesta municipal busca conectar la glorieta de Santullano con la reformada rotonda de la Cruz Roja, protegiendo así el templo del intenso tráfico que actualmente pasa a muy pocos metros. Además, se prevén pasos de peatones para facilitar el tránsito entre ambos márgenes del recinto. Canteli reconoció que sigue dándole vueltas al diseño: "A las cinco de la mañana me desperté pensando en este tema, porque hay cosas que no me gustan de cómo están planificadas. Son detalles relacionados con la circulación: La Vega debe integrarse plenamente en Oviedo, y eso exige reajustar algunas cosas".

Por otro lado, los trabajos arqueológicos arrancaron hace una semana con la utilización de georradar para detectar posibles vestigios históricos. Entre ellos, podría encontrarse el conjunto palatino de Alfonso II, cuyo emplazamiento algunos textos sitúan a un estadio —unos 185 metros— del templo de San Julián. La empresa Hito 1 ejecuta las prospecciones, tras las labores previas de limpieza y desbroce realizadas por Trabajos Salense. La previsión inicial es que las tareas de inspección del subsuelo se prolonguen durante un mes, aunque la meteorología será determinante: el georradar no puede funcionar en días de lluvia y avanza con más lentitud en zonas de pradera que sobre viales asfaltados. En total, deberán examinarse más de 24.500 metros cuadrados. El aparato detectará diferencias en la velocidad de propagación de las ondas para identificar materiales enterrados, cuyos datos serán posteriormente analizados por la arqueóloga Esperanza Martín —responsable de las excavaciones de Lucus Asturum— para valorar el origen y la naturaleza de los posibles hallazgos. Todo este proceso, junto a los desbroces que hay están prácticamente ejecutados, resultan indispensables como paso inicial para comenzar, paso a paso, con el plan que pretende convertir La Vega en un polo de atracción económica y de empleo.