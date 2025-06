El PSOE exige un plan urgente para las instalaciones deportivas

El PSOE ha presentado una proposición ante la comisión plenaria de Educación y Deportes para exigir al equipo de gobierno la elaboración urgente de un plan de inversiones que permita mejorar y ampliar las instalaciones deportivas municipales. "La propia concejala, en el Pleno de este mes, reconoció que las instalaciones existentes no son suficientes para cubrir la creciente demanda de clubes y deportistas. Ante una situación así no caben parches, hay que actuar", pidió el edil Juan Álvarez. Su compañera de filas Natalia Sánchez Santa Bárbara criticó que "no puede ser que, mientras se apuesta por proyectos millonarios, se abandonen los equipamientos que utilizan la mayoría de la ciudadanos".