El regidor felicita a las promesas del deporte: "Lleváis el nombre de Oviedo por el mundo"

"Lleváis el nombre de Oviedo por el mundo y, además, lo hacéis ganando". El Salón de Plenos del Ayuntamiento se llenó, ayer, de jóvenes promesas del deporte en dos eventos liderados por el Alcalde, Alfredo Canteli, junto a la concejala del ramo, la tercera teniente de alcalde, Conchita Méndez. Los primeros en llegar al Ayuntamiento fueron siete alumnos del colegio de las Dominicas que se proclamaron ganadores del torneo internacional de ajedrez para niños celebrado esta semana en Noruega, dentro del Norway Chess 2025, que reunió a las grandes estrellas de este juego como Magnus Carlsen o Hikaru Nakamura.

La final tuvo lugar a finales de mayo y los pequeños ovetenses no tuvieron rival. Ganaron las cinco rondas más la final y cada partida tenía una duración de diez minutos con un incremento de diez segundos por jugada. Tiempo que exigía rapidez y cabeza fría. Los pequeños trabajaron con precisión. Entre ellos decidieron qué fichas mover y ni los entrenadores ni sus familiares podían intervenir en las jugadas.

Cada movimiento fue hecho con exactitud, un mérito que les permitió volver a Oviedo con la victoria. Ayer, todos recibieron un regalo por parte del Alcalde quien se mostró emocionado por el hito que han conseguido. "Estoy muy orgulloso de vosotros. Espero que sigáis ganando mucho y los padres tenéis mucho que ver en esta victoria", indicó. Entre los jugadores estaban los hermanos Chema y Carlos Acebal, sobrinos de los propietarios del Estanco de la Suerte de la calle Jovellanos, Rosa y Julio Acebal.

El entrenador Rafael Rodríguez, las jugadoras Alejandra María Mendoza, Ana Marín, Carmen Caballero, Nora Sánchez y Amaya Salceño; el alcalde, Alfredo Canteli; las jugadoras Sara Lebrero, Alicia Olmedo, María Gómez y Elena Vigil; la tercera teniente de alcalde, Conchita Méndez, y el coordinador de las actividades Pablo Luna. / Irma Collín

El deseo del primer edil es que esta victoria que trajeron de Noruega, se repita esta noche en el Carlos Tartiere permitiendo al Real Oviedo ascender a primera división. "Vamos a pasar un fin de semana maravilloso y afronto este día con mucha ilusión, ganas porque vamos a ascender". Tal es su esperanza que les preguntó a los niños por qué no llevaban la camiseta del equipo. Yago Álvarez lo intentó, pero su padre no le dejó. "En el partido hay que salir a por todas desde el principio sin miedo a nada y que los ovetenses a partir de las once de la noche seamos un poco más felices".

También pidió el primer edil a los aficionados que la celebración sea a lo grande, pero que sean respetuosos. "Que beban lo justo, no haya incidentes y se convierta en una gran fiesta del fútbol porque tenemos todo a favor para ascender".

Campeonas de España

Un cuarto de hora después estaban citadas nueve alumnas de Sexto de Primaria del colegio San Ignacio vencedoras del campeonato de España de voleibol en la categoría de Alevín. El torneo se celebró hace una semana en Valladolid, en el polideportivo Pisuerga, y la competición fue de lo más exigente. Fueron tres días consecutivos de partidos y tanto la primera como la segunda jornada disputaron un total de seis encuentros. Ganaron todos. El domingo fue la final frente a un equipo de Baleares y ganaron. A Oviedo volvieron con la medalla de oro y un trofeo de recuerdo de su gran hazaña. "No perdieron ningún partido y el torneo fue muy cansado para ellas. Se levantaban a las 7.30 horas de la mañana y volvían al hotel casi a medianoche, detalló su entrenador Rafael Rodríguez.

Todas recibieron las felicitaciones del Alcalde quien destacó que cada una de estas jugadores hace de Oviedo una ciudad mejor. "Os recibimos en el Salón de Plenos que es la casa de todos los ovetenses y donde se toman las decisiones", les explicó durante la visita. Las medidas no siempre cuentan con el apoyo de la decisión, pero Canteli aseguró que tenemos un "magnífico equipo que son mejores que el Alcalde". "Fijo que entre vosotros se encuentran los futuros concejales de Oviedo, pero primero estudiad mucho porque sois un gran colegio y después, si queréis dedicaros a la política".