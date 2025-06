"La rueda de la muerte" estrena un Cafca "nunca visto" en Oviedo: "No me atrevo a mirar"

La programación del festival de artes escénicas al aire libre (Cafca) echó a rodar ayer en Oviedo para no detenerse en todo el fin de semana. Lo hizo con un variado cartel en el que destacó uno de los espectáculos más esperados por el público, "La rueda de la muerte", un número de circo extremo a cargo de la compañía francesa "La Meute" que puso los pelos de punta a los presentes en la plaza de la Escandalera por su combinación de riesgo, audacia y destreza. "No me atrevo ni a mirar", decía Marta Solares tapándose los ojos.

La mujer no fue la única que se quedó impresionada al ver a los artistas hacer malabarismos en una estructura giratoria, de unos doce metros de altura y con dos esferas en los extremos, que se mueve a toda velocidad durante un espectáculo en el que lo acrobático se mezcla con lo hipnótico. "La rueda de la muerte", un número que forma parta de la gira "78 Tours", volverá a deleitar al público hoy, a las siete de la tarde, y mañana a la misma hora. "Pocas veces se había visto algo así en Oviedo. Y menos en plena calle", asegura Marcos Gil, otro de los que ayer no quiso perderse el número de la Escandalera.

El «Dúo Kaos» en la plaza del Fresno. | IRMA COLLÍN

Antes de eso, a las cinco de la tarde, el Dúo Kaos ya había abierto boca con otro espectáculo de circo contemporáneo en la plaza del Fresno. Los italianos –la edición de Cafca de este año cuenta con una destacada presencia de artistas internacionales– se llevaron los primeros aplausos del festival tras ofrecer un número en el que la elegancia y las acrobacias en bicicleta se combinan a la perfección. El espectáculo se presenta bajo el título "Time to loop" y representa "una historia de movimiento, transformación y amor" en la que los dos protagonistas se sincronizan como si fuesen uno. "Van en bicicleta, sin manos, y parece que estén bailando tranquilamente", explica de forma gráfica Soledad Martínez, una mujer que acude con frecuencia a la plaza del Fresno y que ayer se encontró con la actuación por sorpresa. "No me esperaba esto", afirma.

La representación de «Ganso&Cia», en la plaza de Daoíz y Velarde. | IRMA COLLÍN

Más diversión

A lo largo de la jornada de ayer hubo otras muchas alternativas para divertirse en plena calle. En la plaza de Daoíz y Velarde tuvo lugar la representación de "Welcome & Sorry", teatro y clown a cargo de "Ganso&Cia". Además, en la plaza del Ayuntamiento se instaló el "Circo de las pulgas", de la compañía "Petits Miracles", un espectáculo al más puro estilo de las casetas de feria de antaño, para todos los públicos, lleno humor y poesía. A su vez, en el edificio municipal de Trascorrales, el público pudo disfrutar con "Odiseas", de "La Mecánica", una experiencia teatral inmersiva que fusiona la actuación física en vivo con tecnología digital.

Para cerrar la jornada, el Teatro Filarmónica acogió la representación de "Teatro de variedades", de "Taller 3", una acción escénica dividida en siete relatos independientes interpretados en diferentes lenguajes contemporáneos de Danza y Teatro.