Gabriel Ordás, el bebé que ya bailaba en la cuna y ahora hace música para grandes orquestas

Él no se acuerda, como es lógico, pero su padre le cuenta que cuando era un bebé y escuchaba las canciones que sonaban en casa meneaba sus caderitas en la cuna y seguía el ritmo con soltura. Gabriel Ordás, el joven compositor ovetense, está convencido de que nació para la música. A sus 25 años ya puede presumir de haber creado más de noventa obras entre piezas audiovisuales –bandas sonoras para documentales o cortometrajes– y partituras para orquestas sinfónicas como la de RTVE, la OFIL, la OSPA o la Oltenia Philarmonic Orchestra (Rumanía). Sin ir más lejos, Oviedo Filarmonía estrenó ayer durante un concierto en El Bombé su último trabajo, "El Espolón", un título que viene de "La Regenta" y que hace mención al actual Paseo de los Curas, el espacio del Campo San Francisco en el que hoy se ubica el skatepark, a tiro de piedra del escenario en el que se interpretará su obra. "No estoy nada nervioso porque estoy jugando en casa. Oviedo Filarmonía en un seguro", decía antes del estreno.

El compositor, tocando el piano cuando era un niño. / LNE

Gabriel Ordás acaba de terminar un máster de Composición en la prestigiosa Manhattan School of Music de Nueva York y tiene otro de Composición para Medios Audiovisuales que consiguió tras pasar un año estudiando en el Centro Superior de Música Katarina Gurska de Madrid, pero su formación es mucho más amplia. "A los 3 o 4 años ya leía partituras. Un poco más adelante me regalaron una libreta en blanco de pentagramas y empecé a jugar a componer", explica. A los seis años comenzó a tocar el violín en el Conservatorio de Asturias con la profesora ucraniana Gayané Pogosova, de la que guarda muy buen recuerdo. "La primera vez que entré en su clase me cogió las manos y dijo: ‘Tienes manos de violinista, buen comienzo’", señala.

Después, a los ocho años, ya empezó "con el profe de siempre", Lev Chistyakov, que en su día formó parte de los Virtuosos de Moscú y con el que sigue trabajando. Por otro lado, Gabriel Ordás también tiene el título superior de piano. "Mi pasión por componer siempre estuvo ahí, pero la técnica la empecé a coger cuando empecé con Fernando Agüeria, que es el director del Conservatorio Superior de Asturias. Tenía once años", explica Ordás como si fuese algo habitual.

Junto a su padre, Mariano Ordás, haciendo sus primeros pinitos en la música. / LNE

Canciones en el coche

El joven compositor ovetense tan pronto puede ir en el coche escuchando una obra de Bach –sin duda su favorito– como ponerse un disco de Frank Zappa. "Creo que los que nos dedicamos a la música tenemos que tener los oídos completamente abiertos. Detrás de cualquier género musical hay cosas aprovechables siempre que se hagan bien", señala. De entre los compositores que siempre tiene a mano, además de Bach, destacaría a Beethoven, aunque también admira a otros más recientes, como Thomas Ades o John Adams, "al que tuve la suerte de escuchar en persona en Nueva York", señala.

Los planes de Gabriel Ordás pasan por seguir afincado en Nueva York. Tiene "varias composiciones en marcha y su sueño no es muy ambicioso. O sí. "Mi objetivo no es hacerme rico con la música, ni mucho menos, es hacer lo que me gusta y contribuir a hacer cultura duradera. Quiero se siga respetando el arte de los humanos hecho por los humanos", subraya. n