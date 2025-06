"Teté" Cachafeiro, nutricionista: "La alimentación antiedad ayuda a envejecer bien, sin sufrir"

Con el verano llamando a la puerta y la toalla preparada para tumbarse al sol en la playa, cae de cajón que la primera pregunta que hay que hacer a María José "Teté" Cachafeiro es cómo conseguir ese ansiado moreno de piel de la forma más correcta. "No hay bronceado saludable", sentencia sin dudarlo esta farmacéutica y nutricionista de Oviedo, pionera hace muchos años en eso que está ahora tan de moda de ofrecer consejos a través de las redes sociales (La botica de Teté).

Sin dejarlas de lado, Cachafeiro se estrena ahora en otro formato más clásico, el papel. Acaba de publicar "Rejuvenece comiendo. El poder de la nutrición para mantener tu piel sana y joven" (Hestia), en el que, como el título indica, explica cómo lo que comemos influye, para bien y para mal, en nuestro aspecto y en muchas otras cosas más. El 15 de julio, a las 19.30 horas, se presentará en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo.

"La salud falla si falla la alimentación", advierte la especialista, que, no obstante, deja claro por delante que no hay fórmulas mágicas que frenen el envejecimiento, un proceso natural donde los haya. "La alimentación antiedad es para ayudar a envejecer bien, sin sufrir, acorde con los años. Y comer correctamente no solo tiene relación con la piel, de cara al exterior, sino que cuida también hacia dentro".

Pero lo que ahora toca es hablar de la fachada, de cómo mantener esa piel sana y con buen aspecto. Se debe aprender qué es necesario comer para plantar cara a la oxidación, que es la culpable, entre otras cosas, del tono apagado, mustio; a la inflamación, que provoca rosácea, acné, dermatitis; y la glicación, "madre" de las temidas arrugas.

El alimento adecuado para cada cosa lo indica la nutricionista en su libro. Aquí va un resumen muy resumido: "Contra el acné están los pescados frescos, pequeños, como nuestra parrocha, aunque también van bien el salmón o atún. Los frutos rojos, ahora de temporada, van muy bien para todo, por supuesto, y son un antioxidante importante, como los crítricos, las verduras de hoja verde. Los ultraprocesados y los azúcares hay que evitarlos también, y apostar por proteínas vegetales como las legumbres".

Cachafeiro insiste, no obstante, que todo es cuestión de equilibro y que no hay por qué obsesionarse ni llevar las reglas al extremo. "Es que si comer se convierte en un sufrimiento, esto también va a influir en tu aspecto. Disfrutar es básico para lucir radiante, y como alguien en vez de disfrutar de una cena con amigos la convierta en un sufrimiento o directamente no coma porque todo es malo para todo, mal vamos", advierte. "Las cosas no se pueden tomar al pie de la letra. El alcohol es malo, claro, pero puedes tomarte un vino".

Todo hay que hacerlo con sentido común, insiste. Como el uso de la cosmética: "Por supuesto que ayuda, pero no vale todo para todo el mundo. Ni fiarlo todo a la cosmética. Hay que asesorarse, porque hay productos ideales para tu piel, pero en una época solo, por ejemplo. Lo importante es equilibrio entre cosmética y alimentación". ¿Y hay que gastarse mucho dinero en cremas? "Un precio alto no es sinónimo de cien por cien eficacia, porque todo depende de lo que uno necesita y cuándo".

En su caso, salta a la vista que predica con el ejemplo. No niega María José Cachafeiro que ha tomado muy poco, casi nada, el sol, y que siempre lleva crema protectora, sea agosto o un gris mes de enero. En su alimentación busca sobre todo la frescura, el producto de temporada, y procura que haya habitualmente platos de cuchara, de los de toda la vida. "Pero no me vuelvo loca si en vez de una sardina fresca la tengo que comer de lata, que a veces no hay tiempo a cocinar y además no me gusta el olor a pescado en casa", explica con humor. ¿Y su rutina cosmética? "Me maquille o no, todos los días de noche me limpio la cara bien. Es necesario".

Celebra que la gente se cuide cada vez más y procure llevar una alimentación correcta. Pero reitera: "No hay que ser extremista". Por eso, volviendo al sol y al bronceado, se muestra algo más benévola: "A ver, no es bueno para la piel y no es correcto abrasarse horas y horas. Pero sí viene bien para otras cosas, la vitamina D es necesaria y nos la da el sol. Pero para la piel tostada yo recomiendo mejor el autobronceado". Palabra de experta.