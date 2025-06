El Vesu de Porlier: el festival cierra una exitosa edición en lo artístico y logra la aceptación del público en su nuevo escenario

Finales de junio ha sido, una vez más, la fecha elegida para celebrar nuestro querido fin de semana dedicado a la música indie, el festival Vetusta Suena, el Vesu. Una programación que el año pasado tuvo que reinventarse moviendo parte de su programa a Bueño y que celebró en los Jardines de la Rodriga su célebre sesión vermú. Me encantó el concepto de anfiteatro natural, un vergel gótico iluminado a golpe de pildorazos pop.

Este año, este ciclo contemporáneo vuelve a darle una vuelta de tuerca al concepto y nos ha propuesto la Plaza de Porlier para instalar este escenario matutino de la Fundación Municipal de Cultura. Debo decir que ni siquiera los históricos plátanus hispánica que refrescan con su sombra la plaza me consolaron por perder un plan que estaba loco por repetir: música, cañita y pizza en el rincón perdido más encantador de la ciudad. Por mucho que reconozca que Porlier no es un espacio hostil, sino un lugar bellísimo, carbayón, céntrico, cómodo y que ofrece visibilidad y prestigio a esta joya de festival boutique que da tanto color a nuestra programación, la Rodriga es la Rodriga. Pero luego empieza la música y todo cobra sentido. El espacio es importante pero no lo es todo.

En lo artístico, un éxito rotundo, como se esperaba. Desde la electrosamba de "Bateu Matou", banda lisboeta que combina la batucada con la música urbana, que reclamaba buenas vibraciones y nocturnidad y que antes de bajarse del escenario se declaraban oficialmente enamorados de Oviedo; pasando por la performance apocalíptica, percusiva y de raíz de La "BattMobile", un vehículo al más puro estilo Mad Max lleno de sorpresas rítmicas y visuales; hasta la dulzura pop de la barcelonesa Suu, que triunfó alternando sus temas más conocidos como "Eres un temazo" con versiones muy personales de "Enamorado de la moda juvenil" de "Radio Futura" o, sí, también el "Volveremos" de Melendi, para velar armas antes del ascenso que habría de consumarse horas más tarde.

El domingo, por su parte, empezó resacoso y algo atragantado cuando la celebración del Corpus Christi provocó la interrupción del concierto de "Neura". El dúo valenciano, reconvertido en trío para la ocasión, se bajó del escenario con estupor cuando les comunicaron que eran demasiado ruidosos para convivir con la procesión religiosa, pero volvió a subirse una hora más tarde con excelente actitud para dejar patente que su electro punk melódico y poético no se corta tan fácilmente y que la nocturnidad vampírica tiene su espacio también a plena luz del día. El broche final al programa y al festival 2025 lo puso Delgao, un sinvergüenza urbano que abre nuevos lenguajes musicales más juveniles y renueva públicos dentro del indie.

Y qué nos queda ahora, sino esperar a la edición de 2026, de la que nada sabemos. Dónde cómo, cuándo, quién, pero que esperamos desde ya, como público cautivo, dócil y enamorado. Siempre es bonito esperar el próximo Vesu.