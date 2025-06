El diseño gráfico entra en el Museo de Bellas Artes de la mano del maestro Santamarina

El diseño gráfico debuta este verano en el Museo de Bellas Artes de Asturias con una antológica del maestro Santamarina (Oviedo, 1941). "Gráfica Pura", la exposición que el Museo de Bellas Artes de Asturias le dedica, se inaugurará mañana con un destilado de sus 65 años de carrera. Con la ingente producción gráfica de José Santamarina se pueden escribir varias historias de Asturias: la de su comercio y su hostelería, la de su vida cultural, la de sus fiestas y sus competiciones deportivas, incluso la de la transformación de su administración.

La trayectoria de Santamarina abarca un periodo amplio, desde los años 60 hasta comienzos del siglo XXI, y en ella está contenido el tránsito de la región hacia la modernidad.

Santamarina no hace distingos entre sus trabajos profesionales y su faceta más artística, a la que el Museo dedica la última sala de "Gráfica Pura". "No hago diferencia alguna entre obra gráfica y obra artística, no hay diferencia entre ellas para mí", explicaba ayer por la tarde, mientras ultimaba el montaje de la exposición en la sala -1 del edificio de la ampliación.

La pureza a la que alude el título se refiere a "la limpieza y la claridad" en la transmisión del mensaje que para él son decisivas. Desde el principio, Santamarina ha puesto la geometría y el color al servicio de ese propósito. Prueba de ello, el cartel del I Festival de la Manzana, que diseñó en 1960, o el de las fiestas de San Mateo en Oviedo en 1970. También creaciones más conceptuales, como la arriesgada hoja de parra que dibujó como marchamo de la sastrería "César" de Avilés. Y de ahí al diseño de la señalítica y la imagen del Servicio Público de Empleo y el Servicio de Salud de Asturias y la del propio Gobierno del Principado. La mano de Santamarina está en revistas como "Cuadernos del Norte" y "Asturias Semanal" y se puede rastrear en la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA, donde trabajó un par de años como grafista y diagramador.

José Santamarina fue profesor en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo. De ahí dio el salto a la publicidad. En 1969 se incorporó al colectivo barcelonés "Grafistas Agrupación FAD". Santamarina fue pionero en Asturias, pero también lo fue en la gráfica española y, desde luego, es una figura fundamental en el diseño gráfico nacional.

"En los años 60 había una inquietud por el diseño gráfico. No había diseñadores gráficos, había dibujantes de publicidad", refiere. La sociedad española tenia el afán de ponerse a la altura de Europa y los clientes daban un amplio margen de confianza a los diseñadores. "Yo les daba lo que pedían y llegaba a acuerdos con ellos. Ahora las cosas son distintas", admite.

A finales de los 60 José Santamarina creo el estudio Elías & Santamarina con el recientemente fallecido Elías Benavides y a partir de ahí su carrera fue en ascenso. Ha sido reconocido con numerosos premios tanto en España como en Europa, su obra ha sido publicada y expuesta en países como Suiza, Inglaterra, Alemania o Japón, y se muestra en museos como el Victoria and Albert de Londres y el del Disseny de Barcelona. De todo ello y de mucho más da cuenta "Gráfica Pura".