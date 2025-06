La plataforma "El Campillín no se toca" pide reunirse con el Alcalde

La plataforma vecinal "El Campillín no se toca" anunció ayer que ha solicitado una reunión formal con Alcalde, Alfredo Canteli, para conocer de primera mano los planes municipales para el futuro aparcamiento subterráneo del parque. La plataforma indica que las informaciones sobre los planes para este equipamiento generan incertidumbre, ya que Canteli asegura que las obras "no afectarían" al parque, pero esto "no coincide con lo recogido en la Agenda Urbana de Oviedo, donde se especifica literalmente la construcción de un aparcamiento en el Campillín y se concreta que se llevará a cabo en la zona noroeste".