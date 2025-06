Licitada la última obra del plan de ahorro energético en sedes regionales en Oviedo

El Principado licita la última de las cinco actuaciones para reducir la factura eléctrica más del 30% programadas en edificios públicos ubicados en Oviedo. En el inmueble que alberga la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, emplazado en la plaza de España, se invertirán 355.455 euros en los trabajos. Las cinco obras incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que coordina la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, sumaron 9 millones de euros en los presupuestos de licitación, que se rebajaron hasta los 6,5 millones en las adjudicaciones.

Este plan tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energética en edificios que son propiedad del Principado. De los cinco inmuebles previstos ya se ha ejecutado una de las obras y otras tres están en marcha. Solo faltaba por iniciar el proceso de contratación de los trabajos en la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que se han licitado.

Esta obra tiene un plazo de ejecución de siete meses. Al igual que el resto de las actuaciones previstas en este plan tiene que estar finalizada el 30 de marzo de 2026, con lo que debería iniciarse en septiembre como muy tarde. Junto a las actuaciones en estos seis edificios ubicados en Oviedo se están abordando también trabajos en el juzgado de Cangas del Narcea, con una inversión de 4,9 millones de euros.

Suman, por tanto, casi 14 millones (reducidos a 11,2 al adjudicarse) destinados para mejorar la climatización, la iluminación y la eficiencia energética en seis edificios. Las obras se financiarán con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE) en su mayor parte mientras que el resto será aportado por el Principado.

Las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Plaza de España se centrarán en la instalación de un nuevo sistema de gestión domótica y otro de iluminación, que incluye la sustitución de las luminarias existentes por otras de tecnologías led que contarán con regulación del flujo luminoso en función de la aportación de luz natural. La Consejería de Hacienda y Fondos Europeos ha dividido el contrato en dos lotes.

El objetivo es que se logre una gestión inteligente y eficiente de las instalaciones, optimizando su uso y consiguiendo un importante ahorro energético. El edificio fue construido en 1945 y fue reformado hace veinte años pero debido al desarrollo tecnológico las modificaciones han quedado obsoletas.

El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos se inició en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu), donde ya finalizaron las obras, cuyo presupuesto de licitación se acercó a los 2 millones de euros. En la segunda fase se incluyó la Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada del barrio del Cristo, donde los trabajos se iniciaron el verano pasado, con un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Cambios en el plan inicial

A continuación, se adjudicaron las obras en otros dos edificios. Son el Palacio de Justicia, con una inversión consignada de 2,9 millones de euros, y la sede de la Consejería de Hacienda, en la calle Hermanos Menéndez Pidal, con 953.000 euros de presupuesto. En los dos inmuebles las actuaciones están actualmente en marcha.

La última de las construcciones ubicadas en la capital de la región que será abordará será la que acaba de ser licitada, la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. La lista elaborada inicialmente por el Principado sufrió variaciones. La obra en la sede judicial de Oviedo no iba a ser incluida, pero se incorporó debido a que se descartó la prevista en la Residencia Mixta de Pumarín, en Gijón. La razón fue que el concurso quedó desierto y al tener que modificar los pliegos no era posible cumplir los plazos fijados por la UE para ejecutar los trabajos. El proyecto no se incluyó en este programa pero se aborda con fondos del Principado.

En Oviedo se acometen también obras de mejora de la eficiencia energética en dos edificios propiedad de la administración del Estado. Son las sedes de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Asturias y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.