Alertan de varios robos de día a ancianas en plena calle Valentín Masip

Vecinos de la calle Valentín Masip denuncian que en los últimos tiempos se están produciendo robos exprés de joyas y bisutería a ancianas a plena luz del día en lugares bastante concurridos de la calle. Las mismas fuentes reconocen que en muchos casos estos robos no son denunciados al tratarse de objetos de escaso valor. "Las víctimas lo menos que quieren es tener que dar vueltas poniendo denuncias", explica el cuidador de una víctima.

Según explican los vecinos, ha habido más de un caso en el que una persona aparentemente de origen extranjero se ha abalanzado sobre mujeres y les ha arrancado cadenas u otro tipo de joyas para, supuestamente, venderlas posteriormente y sacarse unos euros.

Hasta la fecha no ha habido que lamentar ninguna lesión en las víctimas, aunque advierten que de seguir dándose estos casos podría producirse algún tipo de desgracia. "El otro día dieron un empujón a una mujer de 88 años a la que le robaron la cadena, pero por suerte no se cayó. Podría haberse roto la cadera o alguna cosa más grave", explica el mismo cuidador que denuncia este tipo de comportamientos que, según denuncian, "consiguen que las señoras no quieran salir a la calle".