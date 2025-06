La pelea “a muerte” del alcalde Canteli “con este Gobierno o con el que cambie pronto” por una Ronda Norte "necesaria"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha reivindicado “la necesidad” de la Ronda Norte de Oviedo, aunque ha reconocido que “de momento ni está se le espera”. El regidor ovetense ha sido preguntado por esta infraestructura en los prolegómenos de la misa de la jira al Sagrado Corazón, que se celebra desde hace 44 años en el Pico Paisano del Monte Naranco.

“Lucharemos por la Ronda Norte, si no lo conseguimos con este Gobierno espero que muy pronto cambie y lo consigamos con otro”, ha afirmado Alfredo Canteli, que estaba acompañado en la jira del Naranco por su esposa y otros concejales del equipo de gobierno local, como Ignacio Cuesta, Mario Arias, José Ramón Prado y José Ramón Pando.

Canteli no ve novedades significativas sobre ese proyecto en el corto plazo. “No hay ningún avance, que yo sepa, y no es porque no lo haya pedido de forma pública y permanente, pero estamos sin Presupuestos a nivel nacional y poco podemos esperar. A lo mejor el día que haya Presupuestos, si es que los hay en algún momento, aparece una partida para los estudios de la Ronda Norte de Oviedo”.

El Alcalde se mostró rotundo sobre el proyecto de una infraestructura, que está enquistado y supone a diario atascos en los accesos de la zona oeste de Oviedo a las distintas autovías. “Peleará a muerte por ella, es una necesidad; esa ronda no molesta al Naranco en nada. Los que hablar de otro trazado que conecta la AS-II con La Florida no sé por dónde la pasan. Es imposible pasarla sin molestar al Naranco y un túnel es lo mejor que podemos hacer”, ha declarado el regidor ovetense.

El alcalde Canteli también se ha ratificado en la defensa del aparcamiento subterráneo del Campillín y ha replicado a los críticos que “solo molesta a los que dicen no a todo”. Dicho proyecto fue uno de los compromisos electorales del PP en las elecciones municipales de 2023. “Nunca me habréis oído hablar del parking del Campillín porque es el parking de Santo Domingo, no toca para nada el parque haremos ese estacionamiento porque lo piden los vecinos del Antiguo. Es una necesidad en esa zona y no molesta a nadie. Molesta a los que siempre dicen no a todo. Son los mismos que no quieren el Calatrava, los mismos que no quieren La Vega, los mismos que no quieren la Fábrica de Gas. Son los que dicen no a la evolución de Oviedo”. Canteli no se anduvo con rodeos sobre la viabilidad de esta actuación: “Sí, lo vamos a hacer, no toca para nada el Campillín, que no se preocupen”, concluyó el alcalde de Oviedo.