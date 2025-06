Helena Toraño, artista plástica: "Las películas son fuente de inspiración inagotable en mi pintura"

La artista Helena Toraño (Llanes, 1984) es la autora del cartel para promocionar la programación cultural del verano ovetense, que tiene como lema "En verano, ¡Atesora Oviedo!

-¿Cómo surge la idea del cartel? ¿Por qué elige San Miguel de Lillo?

-Cuando me propusieron crear la imagen para el cartel del verano, desde la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, acababa de estar paseando por la zona del Naranco, así que lo tuve muy claro desde ese primer contacto. Quería realizar una escena tranquila al aire libre, en un entorno natural de la zona, con mucho verde y que fuese reconocible para los ovetenses así que San Miguel de Lillo cumplía todos los requisitos. El Naranco es una zona que me fascina, no solo por la importancia de sus monumentos, como es el caso de San Miguel, sino por el entorno natural tan frondoso, salvaje y repleto de caminos por los que perderse, al que acudo a menudo para pasear.

-¿Y por qué una mujer sola, es una reivindicación del rol femenino en la cultura?

-Es una constante en mis últimas pinturas. Lo que busco es transmitir ese disfrute de la contemplación desde la serenidad, sin prisas, y para ello creo que no se necesita más. Intento utilizar la menor cantidad de elementos para que el mensaje sea más directo.

-¿Cómo definiría el estilo de este cartel, es estética pop, setentera, ochentera?

-Buscaba ser fiel a mi estilo, así que puede ser una mezcla de todo lo que dice. El arte pop, sobre todo en lo relacionado con la utilización del color, es una de mis mayores referencias y también estoy muy influenciada por la estética de las décadas que dice.

-La protagonista del cartel lleva en un bolso del pantalón un programa donde puede verse al Viajero Arrensberg, de Úrculo. ¿Es un tributo?

-Trabajé mano a mano con la Fundación Municipal de Cultura y fueron ellos quienes me propusieron incluir en la imagen algún folleto o revista donde apareciese un guiño a la plaza Porlier, porque será el epicentro de los conciertos que se llevarán a cabo los próximos meses. A mí me pareció muy buena idea y pensé que quedaría bien introducirlo en el bolsillo del pantalón, en un primer plano.

-También se ve un paisaje con naturaleza muy verde, que es una constante en su obra. ¿Por qué el gusto por ese tipo de motivos?

-Me gusta pintar lo que conozco y aquí, prácticamente solo tienes que asomarte a la ventana para disfrutar de la naturaleza que yo pinto. Es algo que siempre ha estado presente en mi pintura y poco a poco se ha ido convirtiendo en un elemento imprescindible, prácticamente en el principal. Antes era mas habitual que la retratase contenida, domesticada pero desde hace algún tiempo me centro en esa naturaleza que crece libre e invade el terreno. Esa naturaleza tan asturiana que es esplendorosa, tan verde y exuberante.

-¿Aprovecha para reivindicar un Monte Naranco con más arbolado?

-Aunque me inspiro en lugares reales sí que tiendo a idealizarlos, a representar las formas de una manera más contundente y a rellenar los vacíos. Pero eso es más por un gusto y una tendencia estética personal, eso que llaman "horror vacui".

-Ha sido seleccionada en concursos y certámenes de pintura. ¿Es la primera vez que acude al cartelismo como expresión?

-Recientemente colaboré en una campaña de publicidad en la que también utilizaban una de mis pinturas para ilustrar un cartel, así que no es la primera vez.

-¿Hasta qué punto influye en su pintura el gusto por otras formas artísticas como el videoclip o la fotografía?

-Sí que estoy muy influenciada sobre todo por el cine. Las épocas en las que necesito buscar ideas para empezar una nueva serie pictórica, además de leer más de lo habitual también recurro a las películas, que son una fuente de inspiración inagotable.

-¿Ha realizado otras obras en las que aparezcan paisajes concretos de Oviedo?

-La gran mayoría de los paisajes que pinto son asturianos y algunos, de la zona más boscosa del Naranco. Me inspiro casi siempre en paisajes reales con un significado especial para mí, pero sí que los modifico, a veces, hasta el punto de que no son reconocibles. Lo que me interesa de determinados lugares es la disposición de sus elementos, los colores, las formas… Me fijo más en su aspecto formal que en la ubicación así que tampoco busco que se identifiquen.

-¿Cuáles son sus paisajes preferidos de Asturias?

-Me inspiro sobre todo en los paisajes de la zona de Llanes: Poo, Porrúa, Andrín, el río Purón, y también me he inspirado en rincones de Espinareu en Piloña o el bosque de la Zoreda y los Jardines de la Rodriga en Oviedo, por ejemplo.

-¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?

-En un par de semanas participaré en la nueva edición de "Porrúa en bolas", una iniciativa muy prestosa que cada año cobra más interés y que acerca la pintura en vivo al entorno rural. También estoy realizando una serie de pinturas que se expondrán en una feria de cara el otoño y pensado ya en mi próxima exposición del año que viene.